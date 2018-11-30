مخزومي تابع فيضان الرملة البيضاء مع شبيب وعيتاني والجسر: القضية لن تمر من دون محاسبة المسؤولين (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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تابع رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي اليوم قضية فيضان الرملة البيضاء، وفي هذا الاطار، قام بجولة على كل من محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، ورئيس البلدية جمال عيتاني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، لوضعهم في أجواء زيارته إلى دبي لمتابعة موضوع الهبة التي قدمها لبلدية بيروت. ورافق مخزومي في جولته كل من رئيس شركة "المستقبل لصناعة الأنابيب" في لبنان أنطوان حبيب، ورئيس شركة "إينيا الهندسية" عماد مخزومي، ترافقهم هدى قصقص عضو مجلس بلدية بيروت ورئيسة جمعية "بيروتيات".

إثر اللقاء، عبر مخزومي عن "سعادته بالتجاوب الحقيقي للجميع تجاه الهبة". وقال: "إن هذه القضية لن تمر من دون محاسبة المسؤولين، إذ لا يجوز أن تمر كارثة بيئية بهذا الحجم من دون السؤال حول شرعية مشروع "الإيدن باي" من جهة، وتحديد المسؤولين عن جريمة طوفان الشوارع بالمياه الآسنة كائنا من كان".

وأكد أن "من واجبنا كنواب محاسبة كل مسؤول يحاول أن يتدخل لحماية المتسببين بهذا الضرر فنحن مؤتمنون على البلد ولا يجوز أن نكتفي بالاحتجاج بل يجب القيام بخطوات ملموسة ليشعر المواطن أن هنالك من يدافع عن حقوقه وكرامته"، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها بيروت والتي تسببت بها الإدارة غير السليمة للأشغال العامة وتم التغطية عليها من قبل بعض السياسيين لا سيما في فترة الانتخابات".

أضاف: "عاينا مع فريق عملنا الهندسي الأنابيب التي قدمتها شركة "المستقبل" لصناعة الأنابيب وكيفية العمل على مرحلة نقلها إلى بيروت ووضعها بتصرف البلدية. وقد قدم فريقنا الهندسي دراسات فنية متكاملة، مع التأكيد أن هذا النوع من الأنابيب مصمم بحسب المواصفات التي يقبل بها مجلس الإنماء والإعمار لتقديم الماسورة المقبولة، وهو أيضا صديق للبيئة" لافتا إلى أن "هذا المشروع يحل المشكلة موقتا وهو أيضا يعد أحد عناصر الحل النهائي". متمنيا أن "تقبل الدولة والبلدية الهبة للبدء فعليا في تنفيذ المشروع"، مشددا على أن "المهم اليوم هو الوصول لمشروع يستفيد منه أهل بيروت قبل الموجة الجديدة من العواصف".