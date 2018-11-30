living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي تابع فيضان الرملة البيضاء مع شبيب وعيتاني والجسر: القضية لن تمر من دون محاسبة المسؤولين (بعدسة الزميل جورج فغالي)

30
NOVEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تابع رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي اليوم قضية فيضان الرملة البيضاء، وفي هذا الاطار، قام بجولة على كل من محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، ورئيس البلدية جمال عيتاني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، لوضعهم في أجواء زيارته إلى دبي لمتابعة موضوع الهبة التي قدمها لبلدية بيروت. ورافق مخزومي في جولته كل من رئيس شركة "المستقبل لصناعة الأنابيب" في لبنان أنطوان حبيب، ورئيس شركة "إينيا الهندسية" عماد مخزومي، ترافقهم هدى قصقص عضو مجلس بلدية بيروت ورئيسة جمعية "بيروتيات".

 

إثر اللقاء، عبر مخزومي عن "سعادته بالتجاوب الحقيقي للجميع تجاه الهبة". وقال: "إن هذه القضية لن تمر من دون محاسبة المسؤولين، إذ لا يجوز أن تمر كارثة بيئية بهذا الحجم من دون السؤال حول شرعية مشروع "الإيدن باي" من جهة، وتحديد المسؤولين عن جريمة طوفان الشوارع بالمياه الآسنة كائنا من كان".

 

وأكد أن "من واجبنا كنواب محاسبة كل مسؤول يحاول أن يتدخل لحماية المتسببين بهذا الضرر فنحن مؤتمنون على البلد ولا يجوز أن نكتفي بالاحتجاج بل يجب القيام بخطوات ملموسة ليشعر المواطن أن هنالك من يدافع عن حقوقه وكرامته"، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها بيروت والتي تسببت بها الإدارة غير السليمة للأشغال العامة وتم التغطية عليها من قبل بعض السياسيين لا سيما في فترة الانتخابات".

 

أضاف: "عاينا مع فريق عملنا الهندسي الأنابيب التي قدمتها شركة "المستقبل" لصناعة الأنابيب وكيفية العمل على مرحلة نقلها إلى بيروت ووضعها بتصرف البلدية. وقد قدم فريقنا الهندسي دراسات فنية متكاملة، مع التأكيد أن هذا النوع من الأنابيب مصمم بحسب المواصفات التي يقبل بها مجلس الإنماء والإعمار لتقديم الماسورة المقبولة، وهو أيضا صديق للبيئة" لافتا إلى أن "هذا المشروع يحل المشكلة موقتا وهو أيضا يعد أحد عناصر الحل النهائي". متمنيا أن "تقبل الدولة والبلدية الهبة للبدء فعليا في تنفيذ المشروع"، مشددا على أن "المهم اليوم هو الوصول لمشروع يستفيد منه أهل بيروت قبل الموجة الجديدة من العواصف".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout