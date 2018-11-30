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النائب إدكار طرابلسي: لملاقاة حراك باسيل بإيجابية ولتوفير بدائل عدة من دون المس بالسلسلة

30
NOVEMBER
2018
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أمل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي أن تتشكل الحكومة قريبا منوها في الوقت نفسه بحراك الوزير جبران باسيل المكلف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي يحظى بدعم الرؤساء الثلاثة وداعيا إلى ملاقاة هذا الحراك بإيجابية ولا سيما من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري ونواب "اللقاء التشاوري" خصوصا وأن البلد لا تحتمل إنتظارات لحلّ أزماتها المتفاقمة.

 

وأسف النائب طرابلسي لما شهدته الساحة الداخلية في الساعات الاخيرة من إستخدام للشارع ومن سجالات وكلام سوقي في حق الرئيس الحريري خصوصا واي مسؤول سياسي آخر.



وعما يثار من إمكان المسّ بسلسلة الرتب والرواتب، شدد طرابلسي على أن اي مسّ بها سيقابل برفض شديد من قبل مستحقيها، رغم ضرورة إعادة النظر مجددا ببعض بنودها معتبرا في المقابل أن هناك وضعا إقتصاديا صعبا للغاية وبالإمكان العمل على مزاريب الهدر والفساد وضبط موارد الدولة.

 

على صعيد آخر شدد طرابلسي على أن "ما حصل في الرملة البيضاء مرفوض ومعيب ومسيء بصورة لبنان مشيراً إلى أن نواب بيروت قدموا إخبارا للنيابة العامة التمييزية ودعوا جميع المسؤولين في مدينة بيروت والغبيري لاجتماع لمساءلتهم. وتبيّن ان الفياضانات سببها إغلاق مجرورين في الرملة البيضاء وقرب مقر أمن الدولة، وأن صاحب أحد الفنادق شبك صرفه الصحي بالشبكة العامة في شارع بلس في منطقة الحمرا". ولفت طرابلسي إلى أن هناك محطات تكرير لم تنشأ بعد منها محطة برج حمود ما أدى إلى طوفان المجارير داعيا في الوقت نفسه إلى محاسبة المقصرين وإستباق أي أزمات قد تشهدها العاصمة وهي بغنى عنها.

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