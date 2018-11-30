توقيع معاهدة بين الجامعة الانطونية والمنظمة العالمية Institute of Management Accountants

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وقّعت كلية ادارة الأعمال في الجامعة الانطونيةAntonine University- UA ورقة تفاهم مع المنظمة العالمية Institute of Management Accountants (IMA) فرع لبنان، خلال مؤتمر حضره الى رئيس الجامعة الاب ميشال الجلخ، عميد الكلية البروفيسير جورج نعمة، العميد المؤسس لكلية ادارة الاعمال الوزير السابق دميانوس قطار، ممثل الIMA ورئيس فرع لبنان غابي لحود، مدير العلاقات الاكاديمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ريش مالهوتر، وتهدف من خلال ورقة التفاهم الى مقاربة مناهج قسمي المحاسبة والتمويل مع تلك المعتمدة عالميًا مما يضمن قيمة مضافة وقدرة تنافسية لخريجي الكلية.

وخلال المؤتمر اعتبر رئيس الجامعة الأب الجلخ ان الشراكة بين الجامعة الانطونية وIMA تحترم القيم الاساسية لجامعتنا التي تتمحور حول الحقيقة والتفوق والاخلاق والكرامة والتنوع، في حين ان الطلاب سيتعلمون المهارات اللازمة للمحاسبة الإدارية من خبراء من كل انحاء العالم، وأضاف قائلاً سنضمن ان برامجنا ستلبي المعايير العالية للإحترافية من حيث التعلم التجريبي والنتائج.

الأب الجلخ استشهد بقول لانشتاين "العالم كما انشأناه هو عملية تطور لتفكيرنا لا يمكن تغييره من دون تغيير تفكيرنا"، متوجهاً لطلاب كلية إدارة الأعمال بالقول: كونوا حاضرين لخوض غمار هذه التجربة بكل تفاصيلها وابعادها خارج نطاق الانظمة اللبنانية المعتمدة خصوصا وان التمايز يجد دائما من ينتقده والنوعية هي دائما في التفاصيل، وأضاف لا تخافوا من ان تكونوا مبدعين وخلاقين ولكن شرط ان تحترموا المعايير الأخلاقية العالية.

قطار أكد بدوره التزام الجامعة الأنطونية ولا سيما في كلية ادارة الأعمال فلسفة تنطلق من دقائق الامور وهي محاربة الفساد وعدم قبول الرشوة. قائلاً إن الذين يدخلون الى قطاع التدقيق المالي او الى التدقيق الداخلي، أو قطاع التحليل المالي أو الاداري المالي يجب ان يعلموا انها عمليات ترتكز على دور الرقابة. واضاف بالقول: نحن نوقع على معاهدة تشجّع على مستوى عال من القواعد والمعايير، لكنها تركّز أيضاً على محاربة تقنية الرشوة، وهذا أمر أساسي في جامعتنا ومنها الى المجتمعنا.

وأعلن رئيس الفرع اللبناني لـ IMA غابي لحود الخطوة الرسمية الاولى في استراتيجية الشراكة بين IMA GLOBAL ممثلة بمؤسسة IMA فرع لبنان والجامعة الانطونية املاً ان تخدم مذكرة التفاهم الغرض منها وتهيّىء الطلاب كي يكونوا قادة مهنيين للغد، ورأى أن التعاون بين الاكاديمية والتعلم المحترف هو تضافر للجهود التي يمكن فقط الحفاظ من خلالها على المسؤولية التي عهد بها الى المدربين وتفاني الطلاب في تحقيق هدفهم. اما هدف IMA فرع لبنان هو خلق الوعي حول الدور الاساسي للمتخصصين المعتمدين ليلعبوا دورا في تشكيل معايير المعرفة للاقتصاد والقيم الاخلاقية. وتهدف هذه الشراكة الى اكتشاف قادة محتملين في المستقبل لبناء خريطة طريق نحو النجاح واكتساب الميزة التنافسية في عصر رقمي ديناميكي، كما تهدف الى تطوير حياة الطلاب المهنية من خلال تبني فرص العمل التبادلي من خلال بناء شبكة رواد الاعمال في المجتمع الذي تخدمه.

نعمة وفي كلمته قال نجتمع اليوم اساتذة وطلابا لنشهد سويا على توقيع تفاهم يجمع كليتنا مع منظمة عالمية لتمكين اكبر لاقسام المحاسبة والتمويل ولتحقيق قدرة تنافسية بين لبنان والعالم

واضاف، كوننا نعيش في عالم متطور، لذاعلينا ان نعمل لتوسيع آفاقنا وتطبيقاتنا ولا سيما ان بلدنا بحاجة الى هذا التطور وخصوصا في القطاع المالي.

في ختام الجلسة الافتتاحية، وقع الاب جلخ ولحود ورقة التفاهم وتم توزيع منح للتلامذة.

واختتم المؤتمر بجلسة نقاش حول الممارسات العملية للمحاسبة وتدقيق الحسابات في سوق العمل.