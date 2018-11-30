إليكم جديد قضيّة كارلوس غصن!

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قررت محكمة طوكيو تمديد اعتقال رئيس شركة "نيسان" و"رينو" السابق اللبناني كارلوس غضن حتى 10 كانون الأول المقبل.



وكانت شركتا "ميتسوبيشي" و"نيسان" قد قامتا بإقالة غصن من منصبه الإداري بعد اتهامات بسوء السلوك المالي واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.



ولفتت "ميتسوبيشي" إلى أن "غصن خسر ثقة شركة نيسان" ومن الصعب أن يباشر مهامه في ميتسوبيشي".



بينما أكد المدير السابق في شركة "نيسان" المعتقل مع غصن، غريغ كيلي، أن "مدفوعات غصن في العمل جاءت بعد مناقشات مع مسؤولين في الشركة، وهو حصل عليها بشكل قانوني".