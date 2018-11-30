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سوريا.. الدفاعات الجوية تسقط عددا من الأهداف المعادية فوق المنطقة الجنوبية

30
NOVEMBER
2018
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قال مصدر عسكري سوري، الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية فوق المنطقة الجنوبية، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأنه هجوم إسرائيلي واسع.

 

ففي الوقت الذي نقلت فيه وكالات روسية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية و4 صواريخ، نفى الجيش الإسرائيلي تلك الأنباء.

 

وفي وقت سابق مساء الخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية فوق المنطقة الجنوبية.

 

وصرح مصدر عسكري سوري بأن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة بريف دمشق وأسقطتها.

 

وأكدت قناة "الإخبارية" السورية أن التصدي للعدوان مستمر فوق المنطقة المذكورة.

 

وأضافت القناة السورية أن العدوان ورغم كثافته لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت كل الأجسام المعادية.

 

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه للمرة الأولى منذ نحو 75 يوما، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مناطق في جنوب دمشق والحدود الإدارية مع ريف القنيطرة.

 

وقال المرصد إنه رصد دوي انفجارات مكثفة طالت مناطق في ريف العاصمة دمشق والجنوب السوري.

 

كما أفاد بأن الدفاعات الجوية أطلقت صواريخها بكثافة على المنطقة.

 

ويعد هذا الاستهداف الأول منذ آخر استهداف في سبتمبر من العام 2018.

روسيا اليوم
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