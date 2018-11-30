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أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 تشرين الثاني 2018

30
NOVEMBER
2018
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس
لم تستبعد مصادر دبلوماسية أن يترتب على إلغاء اللقاء المقرّر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في الأرجنتين مزيداً من التوتر في أوكرانيا وسورية، وأن يكون الموقف الروسي الإيجابي مع السعودية سبباً لغضب الرئيس الأميركي وخشيته من أن تكون موسكو في وارد التصيّد في المياه العكرة للعلاقات الأميركية السعودية، وتوقعت المصادر ردوداً روسية في ملفات مختلفة على إلغاء الرئيس الأميركي لموعد اللقاء.

 

 

 

المستقبل: يقال

إن دبلوماسيين قريبين من موسكو يؤكدون أن روسيا يهمها الاستقرار في لبنان وعدم هيمنة فريق على آخر وتشكيل حكومة بأسرع وقت.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
يسأل نيابي مخضرم: مَنْ هي «أُم الصبي»، بعد التنصل من تقديم أي تضحية من قِبَل مرجعية عليا!


غمز
يعتقد وزير مقرَّب أن لا مناص من «حزمة» ضرائب جديدة لتغطية استحقاقات مالية داهمة!


لغز
قال وزير سابق في مجلس خاص: إذا كانت الطبقة السياسية عاجزة عن إيجاد حلول للأزمات. فالحل الأقل خطراً الدعوة لإنتخابات نيابية جديدة..

 

 

 


النهار: اسرار الآلهة

اعتراض على الرفق بالحيوان

محامو طرابلس لا يزالون عند اعتراضهم على تضمين قاضية قرارها بالتبرع بتعويضاتها من قضية ضد محام الى جمعية الرفق بالحيوان ويطالبون بشطب هذه العبارة فقط....

 

القاضية في المصعد

شكا محام في قصر عدل بيروت من قاضية رفعت صوتها عندما طلب منها عدم صعود المصعد لأنه لا يستوعب عدداً اضافياً من الاشخاص ما دفع محام آخر إلى النزول وترك مكانه لها....

 


جدل في مغدوشة

حصل جدل في بلدة مغدوشة الجنوبية على خلفية استقبال فرقة أناشيد تابعة لـ"حزب الله" لمناسبة عيد الميلاد ووزعت بيانات وبيانات مضادة...

 

 

 

الجمهورية: أسرار


ضغط

يُردّد قياديون في حزب بارز أنّ التهويل بخطر الإفلاس هو بمثابة ورقة ضغط تمارس ضدهم لتقديم تنازل وزاري، خصوصاً أنّ هذه الأزمة ليست وليدة اليوم.

شوائب

يشكو موظفون مكلفون بملفات حساسة من استبعادهم بسبب رفضهم توقيع مناقصات تعتريها شوائب.

تحريك

لوحظ تحريك الشارع، ولو بشكل محصور، في أكثر من منطقة في الأيام الأخيرة تحت شعارات وأسباب متعددة.

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