خوري :الرئيس عون من أكثر الحريصين على تشكيل الحكومة و بعض أصحاب المولدات "مافيات ونصّ"

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الوزير رائد خوري عبر MTV:

- الرئيس عون من أكثر الحريصين على تشكيل الحكومة وهو المستفيد الأول من تشكيلها والمتضرّر الأول من عدم ولادتها

- المهم ان نتفق انو بدنا خطة !

- لدى الرئيس عون حجم معيّن ولا نتمسّك بالـ11 وزيراً وهذا ليس الهدف وهناك حجم نيابيّ يجب أن ينعكس في مجلس الوزراء

- هناك مجهود كبير يحصل خصوصاً من قبل باسيل لإيجاد حلّ لمشكلة الحكومة

- المشكلة في اقتصادنا بنيوية وعلينا ايجاد الحلول الواضحة لنظام اقتصادنا المتراكم منذ ٣٠ سنة

- علينا العمل على وضع سياسة اقتصادية تعمل على اساسها كل الوزارات وبناء صناعات وزراعات منتجة

- واجب المسؤول ان يحذّر من الوضع القادم ولذلك قدّم فخامة الرئيس ما توقّعه للوضع الاقتصادي امام مجلس الوزراء

- ارقام اعطيت في مجلس الوزراء تقول بان كلفة السلسلة شيء واصبحت شيئاً اخر

- وزير المالية لا يتحمّل مشكلة الارقام في سلسلة الرتب والرواتب وهو اتبع الارقام التي اعطيت له من الادارات

- القطاع الخاص كان العامود الفقري للاقتصاد اللبناني ولكن تم ضربه بزيادة الضرائب لتمويل سلسلة الرتب

- فخامة الرئيس عون كان يرى مخاطر اقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني

- كلنا مع السلسلة ولسنا ضدها وانا حريص على الموظفين

- زاد عدد الموظفين في القطاع العام في السنوات ال٦ الماضية بشكل هائل وقد اصبح حجم القطاع العام ٤٠٪ من الاقتصاد اللبناني

- المراقبون في وزارتي يقومون بواجبهم في موضوع المداهمات للمؤسسات والمطاعم وغيرها

- منذ حوالي السنة اطلقت الصرخة ضد المؤسسات غير الشرعية فأرسلت مراقبي الوزارة للكشف وارسلت مكاتيب الى المحافظين وتم اقفال حوالي ٦٠ مؤسسة غير شرعية

عند مناقشة بنود الموازنة في مجلس الوزراء تم مناقشة ارقام خاطئة وتم اعادة مراجعتها

- اهم الحلول هي حماية الانتاج الوطني عبر رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع للحماية من الاغراق

- وزارة الاقتصاد بانتظار حق التشريع الجمركي وحتى اقراره، اهم سلاح للوزارة هو رفع الرسوم الجمركية

- الخطة التي نضعها هي سياسة اقتصادية للبلد مبنية على الانتاج وكيفية النهوض بالاقتصاد اللبناني

-أصحاب المولدات مشكورون لأنهم أمّنوا عجز الدولة اللبنانية والكهرباء تتطلّب 3 سنوات فهل يمكن أن نترك أصحاب المولدات "يذبحون" المواطنين؟

-عملنا تدريجياً في ملف المولدات فقد سطّرنا اولاً ١٦٠٠ محضر ضبط بحق المخالفين حتى وصلنا الى مصادرة مولد من لم يلتزم بالقرارات

- بعض أصحاب المولدات "مافيات ونصّ" ومستمرّ في هذا الملف حتى النهاية