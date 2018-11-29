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اللوائح التي يدعمها التيار الوطني الحر في انتخابات مجالس فروع نقابة المعلمين

29
NOVEMBER
2018
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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

عشيّة انتخابات مجالس الفروع في نقابة المعلّمين في لبنان، يهمّ المكتب التّربوي في التّيار إعلان التّالي:

أوّلاً، يتقدّم المكتب التّربوي في التّيار الوطنيّ الحرّ بالتّهاني من مرشّح التّيار في فرع الشّمال الأستاذ رياض موسى الفائز بالتّزكية. كما يُهنّئ المكتب كلّ من سامر قصّار، برندا القرى وسيلفا الحدّاد، ممثّلي التّيار الفائزين بالتّزكيّة من لائحة توافق البقاع.

ثانياً، يدعو المكتب التّربوي جميع الأساتذة إلى التّصويت بكثافة يوم الأحد ٢ كانون الأوّل في انتخابات فروع جبل لبنان، بيروت، بعلبك والنّبطيّة.

كما يدعو المكتب جميع المحازبين والمؤيّدين والمقرّبين إلى دعم اللّوائح المدعومة من التّيار، والإلتزام بها كاملة، وهي:

في فرع جبل لبنان، لائحة "التّضامن النّقابي" الّتي تضمّ مرشحي التّيار الأساتذة:

جورج باخوس ضاهر
الياس جميل مهنا
روبير طانيوس البيطار
ادوار جوزف نعيمه
كميل منذر أبو سمرا
عماد يونس فغالي
جلال اميل سعيد (مقرّب من التيار)

في بيروت، يتمثّل التّيار ضمن لائحة التّوافق النّقابي بالمرشّحتَين:

دانيال إميل سويد
لوريت حليم مكرزل

في بعلبك، يتمثّل التّيار بالمرشّح ناصيف الحج موسى على لائحة "الوفاء للمعلّم"، وفي النّبطيّة بالمرشّح شربل النّداف.

أخيراً، يشكر المكتب التّربوي في التّيار كافّة الجهود الّتي قامت بها مجالس الفروع في معاركها الدّائمة للذّود عن حقوق المعلّم، وإعلاء شأنه.

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