الجيش: لا صحة لخبر توقيف شاحنة ممتلئة بالذخائر متوجهة الى الجاهلية

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وطنية - صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



" بتاريخه تناولت وسائل الإعلام خبرا منسوبا إلى مصدر أمني يتعلق بتوقيف الجيش لشاحنة ممتلئة بالذخائر كانت متوجهة إلى منطقة الجاهلية.



يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة الخبر، وتوضح أن الشاحنة المذكورة، كانت قد تعرضت لعطل على أوتوستراد الناعمة بيروت وتبين نتيجة التدقيق، أنها تحوي ذخائر صلودية وتدريبية ومجسمات، موضوعة بتصرف فريق عمل تصوير تابع لإحدى الجامعات بناء على ترخيص مسبق صادر عن قيادة الجيش. وذلك لتصوير فيلم أكاديمي.



تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام كافة، مراجعة المصادر العسكرية المختصة للتحقق من أي خبر متعلق بالجيش قبل نشره".