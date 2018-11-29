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إلامَ دعا وهاب الحريري؟

29
NOVEMBER
2018
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قال الوزير السابق وئام وهاب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “لنرجع الخلاف مع الحريري إلى أصله، ونحن إعتذرنا عن الشخصي لأننا أبناء طائفة معروفة بتعاليها عن كل ما هو شخصي، ولن أستدرج الى لغة تبعدنا عن جوهر الخلاف، وهو بالأصل سياسي مالي وهذه بنوده.

‏أولا: لو كان خلافنا شخصيا لما دافعت عنه سابقا في أكثر من محطة. لذا كنت أدعوه باستمرار إلى النأي بالنفس عن ملفات الفساد كونه يمثل جيلا جديدا في السلطة.

‏ثانيا: حين فتحنا ملف الفساد كنت أنتظر أن يؤيدنا ويشجعنا بوصفه لحكومة كل اللبنانيين، وعندما حذرته من علاء الخواجا وبعض الشخصيات المشبوهه لم أتوقع أن يهاجمني في حلقة الصديق مارسيل غانم.

‏ثالثا: منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري كنت شاهدا على ملفات مصيريه في لبنان وبين لبنان وسوريا، لا بل وفاعلا فيها، ولو كان رحمه الله على قيد الحياة لما ترك أحدا من خاصته يهاجم من كان حريصا عليه في أصعب الأوقات، وسيأتي وقت نتحدث فيه مقرونة بالوثائق.

‏رابعا: نحن وأهل السنة كنا وسنبقى شركاء في العروبة والمصير. ولم ولن نفرق بين موحد وسني ومسيحي وشيعي ولن نسمح لأحد بجر لبنان الى أي مشاكل داخلية فنحن جيل الحرب طوينا صفحة الحرب اللعينة الى ما لا نهاية.

خامسا: أؤكد أن لا مشكلة بيني وبين سعد الحريري بل مشكلتي مع الفساد، وأدعوه الى أن يضع يده في يدنا تحت رعاية الرئيس ميشال عون ودعم السيد حسن نصرالله الذي جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياته الداخلية.

‏سادسا: إن التاريخ سيحاسبنا والغد لنا بالمرصاد إن لم نمش على رسم سليم الحص ورشيد كرامي ومعروف سعد في النظافة والإستقامة وأخلاقيات الحكم والنضال”.

وختم تغريداته بالقول: “ختاما أقول لك ضع يدك بيد الشرفاء لمكافحة الفساد لأن استمراره سيطيح بنا جميعا، وهذه شهادة للتاريخ والوطن فوق الجميع”.

وطنية
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