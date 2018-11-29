رسالة من الاب فادي تابت: شكرا لكم جميعا

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اشكر كل الاخوة والاحبة والاصدقاء وكل وسائل الاعلام وكل من اتصل للاطمئان على صحتي واشكر اولا واخيرا الرب الساهر الدائم علينا نحن البشر وعلى رسالتنا في مجتمعنا.

خرجت بنعمة الرب وسهر الجسم الطبي وادارة المستشفى مشكورين وانا بصحة جيدة لمزاولة النشاطات في الاذاعة والتلفزيون والمسرح ابتداء من نهار السبت القادم وادعو الجميع لحضور مسرحيتنا الفكاهية الاجتماعية نهار السبت القادم وكل خميس وجمعة وسبت واحد راجيا من الرب مباركة اعمالنا لنستمر بنشر ثقلفة المحبة

اجدد شكري للجميع والى الملتقى القريب

الاب فادي تابت

مع محبتي