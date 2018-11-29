الوزير رائد خوري: الخطوة التالية ستكون دعاوى ضد البلديات قد تصل الى حد الاقالة ‎

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اكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في حديث مع قناة المنار ان الوزارة تدرجت في خطواتها التصعيدية، من تسطير محاضر الى مصادرة المولدات، وكما شملت المحاضر كل المناطق اللبنانية فان مصادرة المولدات المخالفة ستشمل كل المناطق بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت لما فيه خير ومصلحة المواطن.

الوزير خوري اشار الى دور البلديات مهم في هذه المرحلة فهي السلطة المحلية المعنية بمراقبة تطبيق القرارات ولها صلاحية تصل الى حد مصادرة المولدات، مؤكدا ان عددا لا بأس به من بلديات الضاحية الجنوبية يتعاون مع الوزارة لتطبيق قرار العدادات. الوزير خوري اعلن ان الخطوة التالية ستكون دعاوى ضد البلديات التي ستظهرها المتابعات كمتواطئة او متقاعصة في اداء دورها، وسيطلب من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة التي قد تصل الى حد الاقالة.