كارن البستاني تمثل لبنان في مؤتمر "شباب العالم المتحدّ" في مدريد

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بحضور 98 بلداً وأكثر من 250 شخصية سياسية ودبلوماسية واجتماعية وإعلامية ورجال أعمال، أقيم مؤتمر "شباب العالم المتحدّ – Les Jeunes Du Monde Unis " بعنوان "قيّم العالم" في مدريد حيث تمّ التطرق إلى مواضيع عدة تُعنى بجيل الشباب مثل الثقافة والتعليم وفرص العمل والإنجازات والتحديات والنظرة المستقبلية والقيّم الإنسانية.

وقد أدارت الكاتبة والإعلامية كارن البستاني والعضو المؤسس لجمعية "شباب العالم المتحدّ – Les Jeunes Du Monde Unis " جلستي نقاش عن مسارات النجاح والرؤى المستقبلية بحضور 8 متحدثين من بلدان متعددة يملكون تجارب فريدة ومتوعة.

وتحدثت البستاني عن الصعوبات التي تواجه شباب اليوم وتطرقت إلى خبرتها الشخصية من خلال برنامجها العالمي "أسماء من التاريخ" وعن الشخصيات الشهيرة الـ500 التي حاورتها والتي تعلمت منها الكثير وخاصة العمل الدؤوب والشغف والأهم التواضع.

خلال المؤتمر عرّف رئيس جمعية "شباب العالم المتحدّ – Les Jeunes Du Monde Unis " أرتشي رافيشانكار وأمين عام الجمعية بيناربا لواهاري عن الجمعية التي تُعنى بالثقافة والتعليم والتكامل والتضامن والعمل الجماعي. وقد أقيمت تحية تقدير للراحل كوفي آنان بحضور ممثل عائلته رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا سفير نوايا الحسنة مارون كرم.

وبعد جلسات العمل نُظم عشاء رسميّ في كازينو دي مدريد ألقت فيه الكاتبة والإعلامية كارن البستاني كلمة عن غنى لبنان تاريخياً وثقافياً وسياحياً. كما سلمت جوائز "شباب العالم المتحدّ – Les Jeunes Du Monde Unis " الخمس مع رئيس الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني النائب خوسيه رامون غارسيا، ومن بينها "جائزة السلام" التي تسلمها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على انجازاته التي غيّرت في الجزائر.

وقد تخلل العشاء عرض أزياء للمصمم اللبناني إحسان شمعون بحضور الأميرتين إدريس السانوسي وآنا ماريا السانوسي.

جمعية "شباب العالم المتحدّ" مبادرة عظيمة لعالم أفضل!