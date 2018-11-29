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بالصورة - توقيف مرتكبي جريمة قتل غافين فورد وهذا ما اعترفا به

29
NOVEMBER
2018
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اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، انه بتاريخ 27 تشرين الثاني، عُثر على البريطاني غافين فورد وهو مذيع في إحدى الإذاعات اللبنانية جثّة مقيّدة في منزله الكائن في بلدة برمانا.

ومن خلال الكشف على الجثّة، تبيّن أن سبب الوفاة ناتج عن الخنق والضرب على الوجه بآلة حادّة.

وعلى الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات هذه الجريمة، وخلال ساعات قليلة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من العثور على سيّارة المغدور التي سرقت بعد ارتكاب الجريمة، مركونة في محلّة سوق الأحد.

ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمّ الاشتباه بأحد الأشخاص السوريين، ويدعى ع. أ. (مواليد عام 1991) بتاريخ 28/11/2018، ومن خلال المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، تمكنت الشعبة من توقيف المشتبه به المذكور، في محلّة النبعة، حيث يقيم.

وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل بالإشتراك مع السوري: - ح. ب. (مواليد عام 1995)، وانه يجهل مكان تواجده.

ومن خلال المتابعة، وفي أقل من خمس ساعات تمّ تحديد مكان تواجد المشتبه به الثاني، وتوقيفه بعملية نوعية وخاطفة في محلّة الجناح.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإرتكابهما جريمة القتل، وانهما حضرا ظهر يوم الإثنين 26/11/2018 إلى منزل المغدور بهدف السرقة، وأقدما على خنقه وضربه بآلة حادّة إلى أن فقد وعيه ومن ثم غادرا المكان على متن سيارته، ومن ثم خبّآ قسما من المسروقات في مكان إقامتهما في محلّة النبعة.

وبتفتيش منزلهما، تمّ العثور على الهاتف الخلوي للضحيّة ومفاتيح سيارته، وأوراقها الثبوتية.

وتجدر الإشارة إلى أن مرتكبَي الجريمة ليسا الشخصين اللذين ظهرا في مشهد الفيديو الذي نشره المغدور قبل وفاته.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.  


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