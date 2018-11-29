لقاءات ديبلوماسية وانمائية ونقابية في قصر بعبدا

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دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقاء القرار رقم 194 الصادر عن الامم المتحدة والذي اكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم، كما اغلب القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، حبرا على ورق. وشدد على ان هذا الامر ادى الى تعميق الشعور بالقهر لدى الشعب الفلسطيني وسط محاولات يومية لتغييب هويته والقضاء على حقوقه المشروعة.



ورأى الرئيس عون ان اعلان القدس عاصمة لاسرائيل ونقل بعض السفارات اليها ضد ارادة المجتمع الدولي، واقرار قانون "القومية اليهودية لدولة اسرائيل"، اضافة الى حجب المساعدات عن "الاونروا" تشكلّ مجتمعة امعانا في ضرب القرار 194 ومحاولات متعددة لافراغه من مضمونه.

وحذّر رئيس الجمهورية من تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ واجباته تجاه القضية الفلسطينية واعتماده لسياسة الكيل بمكيالين، معتبرا ان من شأن ذلك ان يؤدي الى استمرار الحروب المشتعلة في الشرق الاوسط نتيجة لانعدام العدالة.



مواقف الرئيس عون جاءت في الرسالة التضامنية التي بعث بها باسم الجمهورية اللبنانية الى السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك لمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف اليوم.



وفي ما يلي نص رسالة الرئيس عون:

" سعادة السيد شيخ نيانغ المحترم

رئيس لجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

تحية طيبة وبعد،

يتزامن احياء "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" مع الذكرى السبعين لصدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 في 11/12/1948 الذي اكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وعلى وجوب العمل على اغاثتهم الى ان تتم عودتهم، كما نصّ على وجوب حماية الاماكن المقدسة، ووضع مدينة القدس تحت مراقبة الامم المتحدة الفعلية، وضمان حرية الوصول اليها نظرا لارتباطها بالديانات السماوية الثلاث.

وللاسف الشديد، فان القرار المذكور بقي حبرا على ورق ولم ينفذ كما أغلب القرارات الدولية بفلسطين وشعبها المظلوم، وقد نتج عن ذلك الشعور العميق بالقهر لدى هذا الشعب الذي يُعمل كل يوم على محاولات لتغييب هويته والقضاء على حقوقه الانسانية والسياسية المشروعة والمعترف بها دوليا.

وقد شهد العالم مؤخرا فصولا عديدة تسير في هذا الاتجاه مستندة الى سياسة الكيل بمكيالين وتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ واجباته حيال هذه القضية المحقة، ممّا ينبىء باستمرار الحروب المشتعلة في منطقة الشرق الاوسط نتيجة لانعدام العدالة في معالجة اسبابها واعادة الحق لاصحابه.

وما اعلان القدس عاصمة لاسرائيل ونقل بعض السفارات اليها ضد ارادة المجتمع الدولي والقرار رقم A/ES-10/L.22 الذي يطالب بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف، واقرار قانون "القومية اليهودية لدولة اسرائيل"، هذا القانون التهجيري القائم على رفض الاخر، اضافة الى قرار حجب المساعدات عن وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الادنى (الاونروا)، سوى امعانا في محاولات افراغ القرار 194 من مضمونه واهدافه السامية، والعمل على ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين.

كل ذلك يؤكد على اهمية الدور الذي تقومون به في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحضّ الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة على الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، متطلعين الى اليوم الذي نرى فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية."



سفير اسبانيا

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع ديبلوماسية ونقابية وانمائية.

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير اسبانيا في لبنان خوسيه ماريا فيري JOSE MARIA FERRE، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية والاقليمية الراهنة. واعرب السفير فيّري عن اهتمام بلاده بمشروع " اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" الذي اطلقه رئيس الجمهورية خلال انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في شهر ايلول الماضي، موضحا ان اسبانيا التي تثمن التجربة اللبنانية المميزة في التلاقي بين الطوائف والمذاهب والحضارات، تعتبر لبنان مكانا طبيعيا لاغناء هذه التجربة، وهي تدعم الخطوات التي ينوي لبنان اتخاذها في هذا المجال.

وقد اطلع الرئيس عون السفير فيّري على ردود الفعل الدولية على المبادرة اللبنانية، واصفا اياها بالمشجعة والداعمة.



نقابة الممرضات والممرضين

على الصعيد النقابي، استقبل الرئيس عون في حضور مستشاره للشؤون الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور وليد خوري، وفدا من نقابة الممرضات والممرضين برئاسة الدكتورة ميرنا ابي عبد الله ضوميط التي اطلعت رئيس الجمهورية على اوضاع العاملين في مهنة التمريض من مختلف فئات المجتمع والفئات العمرية. ويشمل نطاق عملهم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمستوصفات والمدارس والحضانات ومؤسسات الخدمة التمريضية المنزلية والمراكز الصحية والاستشفائية كافة.

وقدمت الدكتورة ابي عبد الله ضوميط سلسلة مطالب لتحسين اوضاع العاملين في مهنة التمريض ليستمروا في العمل في لبنان بعدما غادر كثيرون منهم الوطن اثر تلقيهم عروضا للعمل في الخارج. ومن هذه المطالب اعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في قطاع التمريض الذي بدأ يعاني من نقص كبير في اليد العاملة اللبنانية الامر الذي تتذرع به المستشفيات لتبرير استخدامها لليد العاملة الاجنبية خلافا للقوانين المرعية الاجراء. كذلك تضمنت المطالب ضرورة اعادة النظر بدوام العمل والعلاوات على الدوامات ومكافآت الخدمة وبدل النقل وغيرها.

ورحب الرئيس عون بالوفد مؤكدا على ان مهنة التمريض هي رسالة اكثر منها وظيفة الامر الذي يوجب الاهتمام باوضاع العاملين فيها وتحسين ظروفهم. واكد ان هذه المسألة ستكون محور اهتمامه فور تشكيل الحكومة الجديدة. واعطى توجيهاته الى الجهات المختصة لمتابعة معالجة مطالب الممرضات والممرضين.

يذكر ان عدد المسجلين في النقابة يبلغ 15703 ممرضات وممرضين، من بينهم حوالي 2000 يعملون في المستشفيات الحكومية.



الراهبات الباسيليات المخلصيات

واستقبل رئيس الجمهورية الرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات الام منى وازن مع وفد من الرهبانية ضم: الام تيريز روكز والاخوات كلاديس صباغ واغاتي حنا وحياة اسكندر اللواتي اطلعن الرئيس عون على المشاريع التي تقوم بها الرهبانية ومنها المركز المتخصص للعلاج الفيزيائي في كسارة زحلة الذي انشىء قرب مركز رعاية المسنين "دار السعادة".

واوضحت الام وازن ان مركز العلاج الفيزيائي فريد من نوعه في منطقة البقاع ويتضمن احدث المعدات والاجهزة المتطورة والعصرية لمختلف العلاجات اضافة الى غرف استراحة واقامة للحالات التي تتطلب علاجات لمدة متوسطة او طويلة. ويؤمن المشروع فرص عمل جديدة لابناء المنطقة وتلبية حاجات الاشخاص الذين تعرضوا لحادث مرضي وموقت.

واشارت الى ان تدشين المركز سيتم يوم السبت 29 حزيران 2019.

ونوه الرئيس عون بعمل الرهبانية واهتمامها بذوي الحاجات الخاصة متمنيا التوفيق للمشروع الانساني الجديد.



وفد بلدية اهمج وجمعية التحريج في لبنان

والتقى الرئيس عون في حضور المساعدة الشخصية لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز وفدا من بلدية اهمج برئاسة السيد نزيه ابي سمعان ومن جمعية التحريج في لبنان برئاسة السيدة مايا نعمة اطلعوا رئيس الجمهورية على المراحل التي قطعها مشروع اقامة الغابة التي تحمل اسم الرئيس عون في اهمج، وعلى التعاون القائم بين البلدية وجمعية التحريج لزرع اشجار الارز وغيرها في الغابة التي شهدت منذ اسبوعين اطلاق موسم التحريج برعاية وحضور اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، حيث تم في الوقت نفسه افتتاح الغابة التي تمتد على مساحة 15 هكتار ويبلغ ارتفاعها بين 1400 و1600 متر عن سطح البحر وهي من اعلى المراكز في بلدة اهمج.

واوضح الوفد ان الغابة بدأت تتحول الى مقصد للسياح المحليين والعالميين من عشاق الطبيعة والتي تم فيها، بجهود البلدية وجمعية انماء اهمج والجهات المانحة، تطوير 17 مسارا للسير في الطبيعة.

ولفت اعضاء الوفد الى ان الغابة تقع على جزء من ممر الارز الشمالي وتتميز بالتنوع البيولوجي المرتفع، ووجود اشجار كبيرة ومعمرة ومنها اشجار اللزاب والعرعر والارز والسنديان والعزر القديمة. ونوه الرئيس عون بمبادرة بلدية اهمج وجمعية التحريج في لبنان مركزا على ضرورة الاهتمام بالنبات والشجر حفاظا على البيئة والمناخ فيه، لافتا الى انه اخذ على عاتقه العمل ليعود لبنان اخضرا وعدم بقاء تلاله جرداء كما هي عليه اليوم.

واشار الى انه يعمل ايضا على زرع زنار من الارز على سلسلة جبال لبنان لكي تصبح متصلة بعضها ببعض، فتعبر بذلك الارزة كافة الاراضي اللبنانية وتربط ابناء الشعب اللبناني باسره.



البروفسور طوني عطا الله

وفي قصر بعبدا، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية البروفسور طوني عطا الله الذي قدم للرئيس عون مجموعة الكتب التي اعدها واصدرها. وتمنى له رئيس الجمهورية دوام العطاء والتوفيق.



برقيات تهنئة بالاستقلال

الى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية مزيدا من برقيات التهنئة بالعيد الخامس والسبعين للاستقلال من عدد من قادة الدول، ابرزهم الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تيم يونغ نام، ملك السويد كارل غوستاف، الرئيس البولوني اندره دودا، ورئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف.