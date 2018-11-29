بعد الإساءة للحريري.. إخبار ضدّ وهّاب أمام القضاء!

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تقدمت اليوم مجموعة من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، ضد الوزير السابق وئام وهّاب بجرم اثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي سنداً للمادة ٣١٧ عقوبات، وذلك على أثر تداول فيديو يتعرض فيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته، ولرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.



ومساء أمس، أشار المكتب الإعلامي لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في بيان الى أن " إنتشر فيديو مسرب عن كلام صدر خلال اليومين الماضيين رداً على الشتائم التي اطلقت واليافطات التي علقها أنصار المستقبل وتضمن الفيديو إساءات شخصية لا يسعنا إلا الإعتذار عنها لأنها أتت في لحظة غضب ورداً على شتائم قاسية".