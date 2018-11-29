بين جنبلاط ووئام وهّاب.. "ولعت"!

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ردّ رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام العربي على رئيس “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط قائلاً: “يا وليد بك لا في أمر عمليات ولا من يحزنون، تحدثنا عن فساد فشتموا أهلنا وحللوا دمنا لإسكاتنا، ونحن لا نرى بأن أهل الآخرين أغلى من أهلنا ونقطة على السطر”.



وتابع عبر حسابه على “تويتر”: “وصدقني ما في مؤامرة دولية ومحور الممانعة ما خصو، بس الفساد ممنوع ولو بقيت لوحدي، والأحد راح نحكي كل تفاصيل النهب”.



وكان غرّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "يبدو أنّ أمر العمليات بالتهجّم والتعرّض للكرامات وإختلاق الأكاذيب والأساطير معمّم. لكن من حقّ المرء أن يحفظ حقّه وفق الأصول القانونية على حدّ علمي".