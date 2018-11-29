منسق عام قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر يجول في أوروبا

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تنفيذا لخطة العمل الجديدة التي وضعها مكتب قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر، قام منسق عام قطاع الإنتشار الدكتور مارك زبال ومساعده لشؤون أوروبا السيد رالف معكرون بزيارة الى مملكة السويد حيث إلتقى المنسق السيد طوني نصر، السيد ميلاد أمين و السيد جورج حوراني.

كما إلتقى الوفد سفير لبنان في السويد الأستاذ حسن صالح واستضافهم الى مأدبة الغذاء. تخلل اللقاء شرح من سعادة السفير عن وضع الجالية اللبنانية في السويد وتواصل في الأفكار بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.

كذلك تم إجراء مقابلة تلفزيونية حوارية مع الدكتور زبّال إستضافه فيها الإعلامي طوني زيتو عبر محطة السريويو سلت التي تعنى بشؤون الطائفة السريانية في السويد وأوروبا حيث تجاوز عدد الطائفة ال١٦٥.٠٠٠ مواطن من لبنان، سوريا، العراق وتركيا.

إختتمت الزيارة بلقاء مع الرفاق في التيار الوطني الحر في إستوكهولم وأيضاً كان لقاء عبر شبكة الإنترنت مع المدن التالية يوتوبوري، ياڤلي، ڤكخو وأوريبرو. شكر فيه منسق عام قطاع الانتشار الرفاق على مشاركتهم الفاعلة في الإنتخابات النيابية وعلى نشاطهم المميز في السويد كما طلب من منهم الدعوة إلى تكثيف الجهود لإستقطاب منتسبين جدد وإقامة النشاطات لما فيه مصلحة التيار الوطني الحر والبلد المضيف السويد.