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طقس لبنان.. عواصف رعدية وصواعق!

29
NOVEMBER
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا غير مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط بسبب اقتراب منخفض جوّي متوسط الفعالية على جنوب تركيا وقبرص ومن المنتظر ان يبدأ تأثيره، كحالةِ عدم استقرار جوّي، على لبنان وسوريا اعتباراً من مساء اليوم الخميس بحيث تتوجّه السحب الركامية نحو السواحل، مصحوبة بكتل باردة سوف تصطدم بالرياح الجنوبية الشرقية الدافئة، الأمر الذي سيسبب تشكل عواصف رعدية وصواعق وتساقط الأمطار نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، وتكون غزيرة مصحوبة بحبّات البرد.

 

يبدأ، فعلياً، تأثير الأمطار صباح الجمعة ويستمر حتى بعد ظهر السبت، وهكذا يبدو تمركز السحب الرعدية الرّطبة حيث ستكون الأمطار اشد غزارة من مناطق اخرى:

- درجة اولى، حلب، الساحل السوري الممتد من اللاذقية وصولاً الى جبلة وطرطوس، المناطق اللبنانية الشمالية بين عكار والضنية وطرابلس وزغرتا وشكا والبترون وجبيل وجونية والجبال الشمالية، بيروت وضواحيها، جبال كسروان والمتن والمطلة على البحر.

 

- درجة ثانية، مناطق الشوف وعاليه والجنوب صيدا وصور والنبطية،

- درجة ثالثة، البقاع الشمالي والوسط، والبقاع الغربي.

- هذا ويتمدد المنخفض المداري الغزير الأمطار نحو شرق سوريا والعراق

وستتعرض مناطق عديدة مثل اربيل وكركوك والموصل لأمطار طوفانية وفيضانات بسبب غزارة الهطولات المنتظرة.

تشتد غزارة الأمطار والعواصف الرعدية (والبرَد بين الحين والآخر) في المناطق المُصنّفة من الدرجة الأولى وتشهد سرعة رياح تتراوح بين 45 و 55 كلم في الساعة.

 

تتساقط الثلوج مساء الجمعة على الجبال التي تعلو 2300 متر وتتدنى بعد ظهر يوم السبت لتلامس 2200 ويشير رادار التراكمات الثلجية ان الجبال الشمالية 2800/3000 متر، ستشهد 7 الى 11 سنتمترا من الثلوج.

 

اذن، سوف يتبع حالة عدم الإستقرار التي ستدوم حوالي الثلاثين ساعة تقريباً، طقساً مشمساً وغائماً اعتباراً من الأحد، وتُعتبر هذه الفترة، استراحة المقاتل قبل ان يصل منخفض جوّي جديد منتصف الأسبوع المقبل بسبب انحراف كمية عالية من الرطوبة من الأطلسي نحو البحر المتوسط، فالشرق الأوسط.

 

الحرارة على الساحل: 20/16

على الجبال 1200 متر: 13/7

البقاع: 16/7

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 50 كلم في الساعة.

الرطوبة: 90%

الضغط الجوّي: 1014hpa

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