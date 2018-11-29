أسرار الصّحف اللبنانية ليوم الخميس 29 تشرين الثاني

A + A -

البناء



كواليبس

توقعت مصادر إعلامية متابعة للتحركات الإعلامية المرتبطة بقضية قتل جمال الخاشقجي أن تبقى القضية في التداول باعتبارها وفرت منصة مناسبة قابلة للتصعيد والتخفيض وفقاً لمقتضيات الحاجة في تبادل الرسائل بين الدول الكبرى المعنية بالتوازنات والصراعات والتسويات، وقالت المصادر إنّ المهمّ في الأمر أنّ مكانة السعودية وضعت قيد التداول كبداية، ثم وضعت العلاقات الأميركية السعودية تحت المجهر، وبعدها صارت حرب اليمن موضوع تفاوض… والملفات الثلاثة صارت قيد الفك والتركيب.

اللواء



غمز

أحدث تصريح وزير «سيادي» ضجة في بعض الأوساط، نظراً للأبعاد الحياتية والمصيرية التي تضمنها.

لغز

تتفاعل النقاشات داخل أُطر حزبية ونقابية تابعة لتيارات السلطة على خلفية انتخابات قطاعية.





المستقبل



يقال

إنّ أحد النواب السنّة الستة التابعين لقوى 8 آذار يعبّر في مجالسه الخاصة عن استيائه الشديد من أداء بعض هؤلاء النواب في الإعلام، محمّلاً أداءهم المسيء إلى موقع رئيس الحكومة مسؤولية إضعاف موقفه أمام مناصريه.