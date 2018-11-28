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مئات المعتقلين.. حصيلة أسبوع من القمع في تركيا

28
NOVEMBER
2018
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في إطار حملة الاعتقالات الضخمة التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، اعتقلت السلطات 585 شخصا خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأوضح موقع "مركز ستوكهولم للحريات"، أن السلطات التركية اعتقلت 585 شخصا خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر، للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة أق سراي، الاثنين (26 نوفمبر)، مذكرات اعتقال بحق 7 أشخاص تم طردهم من أكاديمية عسكرية للاشتباه بصلتهم بغولن، وتم اعتقال 5 منهم بالفعل حتى الآن.

وفي مدينة قونية، تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 50 شخصا، في العشرين من نوفمبر، واعتقل 11 شخصا هناك الاثنين.

أما في العاصمة أنقرة، فقد اعتقلت محكمة 5 من العاملين في وزارة الصحة، الاثنين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد أصدر مذكرات اعتقال بحق 32 شخصا من العاملين في وزارة الصحة للاشتباه بعلاقتهم بغولن، اعتقلت السلطات 9 منهم.

ومنذ الانقلاب الفاشل، فصلت السلطات التركية نحو 140 ألف موظف حكومي من وظائفهم، وخضع 600 ألف شخص للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.

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