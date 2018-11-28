living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا يكافح لبنان والعالم لمناهضة العنف ضد المرأة؟

28
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

د. علا بطرس -

 يتمظهر العنف بسلوك عدائي يدفع الاطراف المتنازعة الى الايذاء المعنوي والجسدي يصل أحياناً حدّ القتل وانهاء الحياة. والعنف يمارس بشكل مباشر من خلال الحروب والتقاتل وبشكل غير مباشر من خلال التحرش والاعتداء اللفظي والاغتصاب... ولا تنجو أصحاب الأقلام الحرة من مصير قاتم بدفع الثمن من القوى النافذة التي تعتبر مصالحها مهددة ومنها قضية جمال الخاشقجي وفيكتوريا مارينوفا وآخرين. وقد اوردت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان ٧٤ صحفياً قتلوا في العام ٢٠١٦... بالاضافة الى الجرائم السياسية التي تُحدِث تحولات مؤلمة في مسار الشعوب ومع ذلك تبقى لغزاً على الرأي العام. اما العنف ضد المرأة فيكسب بعداً آخر لأنه يتأتى من معتدي على ضحية انطلاقاً من ثقافة مجتمع تكرّس مفهوم التمييز والاستضعاف حد الاستقواء وقضم الحقوق.


وفي لبنان، حالات كثيرة من القتل تعرضت لها النساء لمجرد انها رفعت الصوت بوجه الظلم وذلك بفعل ثقافة ذكورية تبجّل الرجل مهما بلغت تجاوزاته واساءاته وقوانين قاصرة عن مبدأ دستوري اساسي يستند الى المساواة دون تمايز او تفضيل بين سائر اللبنانيين واللبنانيات. ومن المفارقة انه حتى في نمط حياة القبائل في افريقيا ومنها قبيلة اورومو فالنظام يقوم على الحماية. ان المرأة المتزوجة تحصل على عصا كهدية لتجنب تعنيف الزوج لها، وإن فعل هبت نجدتها النساء الأخريات حيث يفتي شيخ القبيلة باعتذار لها من الزوج - لأنه وبحسب حكمته - ان المرأة التي تتعرض للتعنيف لا تكذب في هذا الأمر، فكيف بلبنان المؤسس والموقع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان اليس هناك من حماية للنساء فيه وللمواطن اللبناني بشكل عام؟!
ان حماية النساء تنطلق من المجتمع الذي يجرّم الفاعل أياً يكن ومن قوانين ضامنة للعدالة. وفي لبنان، نفتقر الى ثقافة القانون لذلك لا يشعر المواطن بالرضا بشكل عام من ان حقوقه مصانة، فكيف بالمرأة التي تبدو الثقافة الابوية والموروثات التقليدية هي القاعدة. وبنظرة واقعية ملؤها الامل بالتغيير، تتعرض المرأة اللبنانية الى الادانة المجتمعية بعد التعنيف المنزلي ودائما يكون التشكيك بسلوكها وشرفها وكرامتها معياراً للتقييم العام وكأنه ممنوع عليها البوح بانتهاكات مسيئة، وهذا ما يجعل مجتمعاتنا بعيدة عن الاخلاق والقيم التي نستقيها من الاديان السماوية والقائمة على التعاطف الانساني قبل اي شيء مع الآخر المتألم.


يحتاج لبنان الى تعزيز ثقافة المواطنة لأن الفساد في النفوس بات ثقافة. ولا يمكن ان تستقيم الادارة والدولة والمجتمع والعائلة خارج عن هذا المفهوم. والمرأة اللبنانية ستكافح ضد التمييز والاستخفاف التي تُعامل به وستكون كما قريناتها في العالم مدافعة حرة عن اي انتهاك لمبادىء حقوق الانسان. وحسناً فعلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع منظمة "كفى" ومجلس النواب بإقرار قانون تجريم العنف ضد المرأة مع اقرار قوانين أخرى مكمّلة اكثر انصافاً وعدالة.


في العام ١٩٨٩ قال العماد عون لمنسق المكتب المركزي للتنسيق الوطني الدكتور بيار رفول ما يلي "اتركوا الناس تعبّر عما تريد عندها تكسر حاجز الخوف النفسي ضد الميليشيات والاحتلالات والقوى الغريبة على ارضنا حتى نستعيد السيادة"، واليوم وهو في سدة الرئاسة على المرأة الثقة بنفسها برفع الصوت عالياً وكسر حاجز الخوف بشكل نهائي لأنه ما مفرّ أمام التغيير.

علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout