كانت في المنزل أثناء حدوث الجريمة والكل يسأل عنها.. ما مصير صديقة Gavin Ford؟

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بعد أن تساءل عدد كبير من متابعي المذيع في "راديو وان" - "Radio One" غافين فورد عن مصير صديقته وكلبته "فريد" (FRED)، الذين قالوا أنها الشاهدة الوحيدة على الجريمة، نسبة الى انها الوحيدة التي كانت متواجدة اثناء حصول الجريمة، أعلنت جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات "بيتا" عبر صفحتها الرسمية عبر "فايسبوك" ان الكلبة في عهدتها.



وقالت في تعليق لها عبر "فيسبوك": "وردنا اتصالات ورسائل حول مصير كلبة فورد وتلقينا اتصالاً من عائلته وأصدقائه المقرّبين الذين لا يزالون تحت الصدمة لإبقاء الكلبة في عهدتنا موقتاً حتى تقرر العائلة مصيرها".