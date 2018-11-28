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نحو بحر متوسط خال من البلاستيك: برلمانيّون وفعاليات يناقشون الخطوات الواقعية للتقدم إلى الأمام

28
NOVEMBER
2018
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نظّم كل من تجمّع البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة COMPSUD، ومكتب معلومات المتوسط لشؤون البيئة والثقافة والتنمية المستدامة MIO-ECSDE ومجموعة البحار والأنهار والجزر والمناطق الساحلية SEARICA، جلسة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، في 21 تشرين الثاني 2018، ضمّت أعضاء من البرلمان الأوروبي وبرلمانيين من دول بحر المتوسط وخبراء في النفايات البحرية، ومنظمات غير حكومية بيئية، وصحفيين، وفعاليات لمناقشة الخطوات الواقعية نحو بحر متوسط خال من النفايات. وقد حضره حوالى 65 مشاركًا من 20 دولة.


بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من السيدة جيسين مايسنر رئيسة SEARICA، ثم قامت الخبيرة في النفايات البحرية من MIO -ECSDE ، الدكتورةThomais Vlachogianni، بوضع الأطر لهذه الجلسة وقدّمت لمحة شاملة حول الأمور المتعلقة بالنفايات البحرية والملوثات البلاستيكية.
ولفت رئيس تجمع COMPSUD، وعضو البرلمان المغربي، البروفسور محمد رجدالي، إلى التحديات على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط وشدّد على أن أحد أكثر الإجراءات العاجلة المطلوبة في المغرب هو العمل على تنفيذ الأُطر القانونية القائمة والتركيزعلى بناء القدرات والتعليم.
وألقى السيد جايتانو ليون، منسق MAP- الأمم المتحدة للبيئة، كلمة عرض فيها التدابير الواعدة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية في البحر المتوسط. تلاه كل من السيد ميخائيل بابادوياناكيس، من المديرية العامة للبيئة، والبروفسور مايكل سكولوس، رئيس MIO-ECSDE حيث أشادا بزيادة الاهتمام العام وتكاثر المبادرات ذات الصلة بهذا الموضوع، كما قدّما لمحة عامة عن إطار السياسة الشاملة للاتحاد الأوروبي وأهمية الدعم المالي والتزام الاتحاد الأوروبي الثابت بتحسين الإدارة الدولية على جميع المستويات فيما يخص خطر التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية، على أنواعها.


وتحت عنوان "ما هي الخطوات التالية للتقدّم الى الأمام"، قام كل من السيد برنارد ميركس، المؤسس المشارك لـ Waste Free Oceans، والسيدة Silvia Freni Sterrantino من European Plastics Converters، والسيدة Elvira Morote من منظمة منتجي الأسماك في ألميريا، والسيد بارت فانديويتيري، من شركة نستله أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعرض التحديات في معالجة مشكلة النفايات البحرية، في حين قدّمت السيدة فرانسوا بونيه من ACR وجهة نظر السلطات المحلية.


كما قدّمت المهندسة سلامة نعماني، ممثلة النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فؤاد مخزومي، لمحة عامة عن أزمة النفايات في البلد حيث لم يتم التوصل إلى حل نهائي حتى الآن بسبب عدم الاستقرار السياسي مع الإشارة إلى تزايد النفايات بسبب أزمة النازحين. وعرضت بعض المبادرات التي قامت بها مؤسسات من المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من البلديات، وسلّطت الضوء على مساهمة مؤسسة مخزومي في رفع مستوى الوعي البيئي، وفرز النفايات، وتنظيم أنشطة ومشاريع إعادة التدوير التي تركّز على التخفيف من استهلاك البلاستيك. وأضافت أن النائب مخزومي مستعد للعمل على تقديم مشروع قانون يحظر استخدام البلاستيك الذي يستعمل لمرة واحدة في لبنان، ويرحّب بأي مساعدة تقنية ودعم من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. ويذكر أن النائب مخزومي هو عضو في تجمّع البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة.


وختم البروفسور مايكل سكولوس، رئيس MIO-ECSDE الجلسة، قائلاً "إن التزام الجميع جدير بالإعجاب، وعلى الرغم من وجود تناقضات، فإن التوافق واعد. ان على البرلمانيين أن يحثّوا برلماناتهم على اتخاذ إجراءات أكثر واقعية ضد التلوث البلاستيكي بحيث تصبح آثارها ملموسة في البحر المتوسط".

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