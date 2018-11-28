بلدية برشلونة تختار بيروت لمهرجانها!

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استقبل وزير السياحة أواديس كيدانيان في مكتبه بالوزارة وفدا من بلدية برشلونة الاسبانية برئاسة المديرة الثقافية في البلدية مرتا كلاريس حيث أعلم الوفد الوزير اختيار مدينة بيروت لمهرجانها الذي يقام في ايلول المقبل في مدينة برشلونة.



بعد الاجتماع قال كيدانيان :" لقد استقبلت وفدا من بلدية برشلونة لابلاغنا بقرار استضافة بيروت في المهرجان الذي يقام سنويا في شهر ايلول المقبل، بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ المدينة ووزارة السياحة لاعداد برنامج مدته اربعة ايام حيث يتم فيها استضافة الفنانين والفرق الفولكلورية ورسامين لبنانيين ضمن اطار Street Festival من اجل اكتشاف لبنان من خلال فئة وتقاليده".