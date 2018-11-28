7 انتصارات لنادي بنك بيروت الرياضي في بطولة لبنان لكرة الصالات

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لعب نادي بنك بيروت الرياضي 7 مبارايات بالدور الأول من بطولة لبنان لكرة الصالات. وتمكّن النادي من تحقيق 7 انتصارات بـ66 هدف وأصبح برصيده 21 نقطة مما وضعه على رأس المجموعة.

وفي آخر مباراة بين بنك بيروت والجيش اللبناني التي كانت تنافسية على صدارة البطولة، انتهت بفوز نادي بنك بيروت الرياضي بنتيجة 7-1 وانفرد ب الأخير المركز الأول بسبع إنتصارات ومن دون ولا خسارة.

66 هدف و47 تمريرة حاسمة (assist) استطاع النادي اثبات القدرة العالية على اللعب الجماعي والتفاهم وتناغم شباب الفريق على أرض الملعب.

المباراة القادمة بين نادي بنك بيروت الرياضي ونادي طرابلس الفيحاء ستقام في ملعب الصداقة تمام الساعة ٧ بتاريخ 1/12/2018.