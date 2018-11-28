ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تتصدر لقب الأوفر حظاً بحصد لقب ملكة جمال الكون!

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خطفت مايا رعيدي قلوب اللبنانيين ما ان اطلت في مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2018 التي نظمتها وعرضتها الـMTV وقد عوّل اللبنانيون منذ انتخابها على فوزها بلقب ملكة جمال الكون. غادرت مايا لبنان مساء الإثنين متوجهة إلى تايلند للمشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان و ها هي اليوم تتصدر قائمة الأوفر حظا بحصد اللقب بحسب الصفحات الإلكترونية التي تتابع هذا الحدث الجمالي العالمي وأتت ملكة جمال لبنان لعام 2018 في المرتبة الخامسة تباعا بعد ملكات جمال الفيلبين، جنوب أفريقيا، فييتنام و بورتو ريكو و تضمنت اللائحة أيضا عشر ملكات أخريات وهنّ: إسبانيا، الولايات المتحدة، سريلانكا، كندا، فينزويلا، اليابان، أوستراليا، كينيا، إيرلاندا والدنمارك. فهل تضع مايا رعيدي لبنان في الطليعة بين دول العالم ولو على صعيد الجمال؟