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إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع... وهذه أبرز مقرراته

28
NOVEMBER
2018
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عُقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من الاجهزة العسكرية والامنية والادارات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الاعياد وذلك لتسهيل امور المواطنين والسواح والمغتربين الذين ينوون تمضية الاعياد في لبنان.

 

وأشار البيان الى ان "فخامة الرئيس عرض للاحداث الامنية التي وقعت في الاراضي اللبنانية خلال السنة الحالية وطلب الى الاجهزة الامنية المعنية التنسيق في ما بينها للحد من هذه الاحداث وتكثيف الجهود لمعالجتها ومنع وقوعها مستقبلا".

 

وأضاف: "تطرّق للوضع الامني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين لاسيما بعد تراجع مساعدات منظمة الاونروا".

 

وتابع: "أثار فخامة الرئيس مسألة ترويج المخدرات لاسيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية وتقرر الطلب الى القوى الامنية المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الشباب والطلاب والاوضاع الاجتماعية".

 

ولفت البيان الى انّ "فخامة الرئيس طلب من الاجهزة المعنية التعاون والتنسيق في ما بينها في التحضيرات الجارية لمناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و20 كانون الثاني 2019".

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