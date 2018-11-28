وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل يشارك التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة بالذكرى الــ ٧٥ للإستقلال

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خلال زيارته الى لندن للمشاركة في مؤتمر PETEX الدولي تحضيراً لدورة التراخيص اللبنانية الثانية للتنقيب عن النفط والغاز

شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة في القداس

الاحتفالي لمناسبة عيد الاستقلال وكان له لقاء مع ابناء الجالية اللبنانية في كنيسة سيدة لبنان في لندن.

كذلك شارك ابي خليل في الغداء الذي اقامته هيئة التيار برئاسة امين الخوري للمناسبة، كما أولم سفير لبنان في المملكة المتحدة

رامي مرتضى وعقيلته الوزير ابي خليل في مقر السفارة في حضور عدد من ابناء الجالية.