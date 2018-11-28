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توجيهات من التفتيش المركزي للوحدات الإدارية في البقاع

28
NOVEMBER
2018
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يتابع التفتيش المركزي جولاته على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وجال المفتشون الإداريون، بمواكبة المفتش العام الإداري فادي هيدموس ورفقة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، على الوحدات الإدارية في محافظة البقاع، وقد شملت مصلحة تسجيل السيارات والآليات والدوائر المالية وأمانة السجل العقاري والمديرية الإقليمية للأشغال العامة ومؤسسة مياه البقاع ومستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي ودوائر النفوس والصحة والصناعة والزراعة والعمل.

 

وفي نهاية الجولة، عقد اجتماع لرؤساء الوحدات المذكورة في مكتب المحافظ، أعطيت خلاله التوجيهات اللازمة لانضباط العمل الإداري وانتظامه، إضافةً إلى التشديد على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة القصوى تحت طائلة اتخاذ التدابير السلكية المناسبة.

 

كما طلب وضع لوحات للإعلان بشكل ظاهر على مدخل الوحدة لإعلام المواطنين عن المعاملات والمستندات المطلوبة لإنجازها والمهلة المقدرة لذلك، على أن يقوم المفتشون الإداريون بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

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