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تعليق التداول بهذا النوع من الكبيس

28
NOVEMBER
2018
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أصدر وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري القرار الرقم 237/1/أ.ت عن تعليق التداول بصنف كبيس اللفت في مؤسسة "خيرات السهل" في البقاع لعدم مطابقتها لقرار وزارة الصناعة لناحية وجود مواد ملونة غير مسموحة في صناعة المخللات.


ونصّ القرار على ما يلي:

"المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في مؤسسة خيرات السهل الكائنة في البقاع، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم أخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية وجود مواد ملونة غير مسموحة في صناعة المخللات.

 

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة اللفت للقرار المذكور اعلاه.

 

- المادة الثانية: يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من اللفت المطروح للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

 

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر حيث تدعو الحاجة".

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