بالفيديو ... مجلس النواب الفرنسي يقف ترحيبا بلبنان!

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تابع الوفد النيابي اللبناني في فرنسا برئاسة رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا جدول أعماله ولقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باريس. وقد إستهل يومه الثاني بلقاء "مسؤول دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية" "جيروم بونافون" حيث تناول اللقاء الملفات الخارجية التي تهم البلدين؛ لاسيما مسألة النزوح السوري وتداعياته على لبنان والمسؤولية الدولية عن هذا الملف. وقد إتسم اللقاء بالصراحة بين الطرفين حيث كانت هناك مداخلات شفافة في هذا السياق للنواب الاعضاء المشاركين في الوفد. كما وضع "بونافون" الوفد بأجواء السياسة الفرنسية الخارجية ومقاربتها لمختلف ملفات الشرق الاوسط. وتمّ التطرق أيضاً الى مواضيع اخرى تتعلق بتشكيل الحكومة والشؤون اللبنانية ووجوب تفعيل اللقاءات الثنائية بين البلدين.

بعدها إنتقل الوفد للقاء المستشار الدبلوماسي في وزارة البيئة الفرنسية "توماس روسينيول" وتم التباحث بالملفات المتعلقة بالطاقة والبيئة والنفايات والنقل العام في لبنان وتم الاتفاق على تفعيل الشراكة بين البلدين؛ لا سيما وان "الوكالة الفرنسية للتنمية" تقوم بمهامها في هذا السياق، ويبقى على الجانب اللبناني تفعيل شراكته مع الوكالة على مستوى وزارات الطاقة والاشغال العامة والنقل والبيئة.

ثم أولم رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية النائب "لويك كيرفران" على شرف الوفد في مجلس النواب الفرنسي، وكان له كلمة عبّر فيها عن سروره بالجولة التي يقوم بها الوفد اللبناني وعن نيته تفعيل الشراكة بين المجلسين الفرنسي واللبناني مع رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا. كما كان هناك كلمة للنائب ابي رميا وصف فيها ان العلاقة بين لبنان وفرنسا هي ابعد من علاقة صداقة لانها علاقة شراكة؛ وان هدفه والنائب "كيرفران" تفعيل الشراكة بين البلدين على صعيد المجلسين والسعى من اجل خلق توأمة ببن بلدات فرنسية ولبنانية بالاضافة الى الى تفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بعدها توجه الوفد اللبناني الى مجلس النواب الفرنسي لمتابعة مجريات ونقاشات جلسة مساءلة للحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية، وقد كان لافتا الترحيب الحار الذي إستقبل به الوفد اللبناني من قبل رئيس مجلس النواب الفرنسي، Richard Ferrand والنواب الفرنسيين الذين أدوا التحية تصفيقا لوجود الوفد اللبناني، وبادلهم النواب اللبنانيون بالمثل.

ثم التقى الوفد اللبناني "الامين العام للجنة والادارة العدل" "داميان شاموسي" وأطلع منه على سير العملية التشريعية في مجلس النواب الفرنسي وأوجه التشابه للنظام الداخلي بين المجلسين وما يمكن تطويره على صعيد النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.

وختم الوفد اللبناني اليوم الثاني بلقاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وقد عرض "شارل دوشان" "مدير عام الهيئة"، التي تاسست منذ سنة تقريبا، للقوانين الخاصة المتعلقة بمسالة مكافحة الفساد. وقد أبدى الوفد أهمية خاصة بقانون تشكيل هيئة مكافحة الفساد الفرنسية، لا سيما واننا في لبنان بصدد تشكيل "هيئة وطنية لمكافحة الفساد" حيث تم الاتفاق على متابعة هذا الملف بشكل حثيث.

ويتابع اليوم الوفد جدول أعماله ولقاءات اليوم الثالث في فرنسا وهو يضم: النائب سيمون أبي رميا رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية، الوزير مروان حمادة، الوزير بيار أبو عاصي، النائب ميشال موسى، النائب رولا الطبش والنائب علي بزي والمدير العام في مجلس النواب نقولا منسى.