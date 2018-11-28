الوزير باسيل يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة البرلمان الصربي

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بدأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل زيارته الرسمية الى صربيا بزيارة البرلمان حيث التقى رئيسته مايا غويكوفتش التي شكرت لبنان على صداقته الدائمة لصربيا ودعمه لها في المحافل الدولية مشيرة الى أنه في مقر هذا البرلمان تأسست منظمة الحياد وعدم الانحياز في العام ١٩٦١وكان لبنان عضواً مؤسساً مشاركا

واكد الجانبان اللبناني والصربي على انهما يتشاركان القيم نفسها ويواجهان التطرف والارهاب على جميع المستويات

وشدد باسيل على ارادة لبنان بتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع صربيا وتطوير التبادل التجاري والزراعي في وقت ابدت رئيسة البرلمان رغبتها في تعزيز العلاقات البرلمانية مع لبنان.من جهتها رئيسة البرلمان الصربي اشادت بعلاقات الصداقة واثنت على دعم ⁧‫لبنان الدائم لصربيا في المحافل الدولية واحترامه للقوانين الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.