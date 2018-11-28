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بالفيديو: طبيب لبناني تأثر بإصابة والده بمرض فإبتكر دواءً ثورياً أبهر أميركا!

28
NOVEMBER
2018
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اكتشف الطبيب اللبناني فؤاد شبيب دواء جديدا لمرضى الفشل الكلوي في الولايات المتحدة الاميركية.
 
وروى شبيب اهتمامه الكبير بمرض تكيس الكلى فيقول إن "المرضى الذين يعانون من هذا الخلل الجيني سيبدأون بتشكيل أكياس مملوءة بالسوائل في الكلى، التي ستستمر بالتضخم الأمر الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي".
 
لم يتم إيجاد دواء لهذا التشخيص حتى اليوم، إلا أنه وللمرة الأولى قد يصبح هناك بصيص أمل لمرضى تكيس الكلى من خلال دواء يعطّل هورمون vasopressin، وقد شارك شبيب بتشكيل هذا الدواء برفقة مجموعة من العلماء في "مايو كلينك".
 
ويشير شبيب إلى ان تمّ الإتصال به من إدارة الغذاء والدواء "FDA” لإبلاغه بأنه تمّ الموافقة على الدواء، "فاتصلت على الفور بوالدي الذي كان مصاباً بتكيّس الكلى، لكنه نجا من خلال عملية زرع كلية أخرى”.
 
 
والطبيب شبيب يعمل في "مايو كلينيك” في مينيستوتا الاميركية حيث تم تسليط الضوء عليه من خلال تقرير مصور.
ويظهر التقرير لحظة لقاء مؤثر بين شبيب وزوجته وطفلهما الصغير بوالده ووالدته اللذين زارا الولايات المتحدة للقاء ابنهما بعد وقت طويل.
 
اشارة الى ان الطبيب شبيب المتخصص بأمراض الكلى كان اكمل تعليمه في لبنان قبل أن ينتقل الى الولايات المتحدة.
اللواء
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