بالصورة محتال بقبضة أمن الدولة

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تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة من توقيف المدعو (م.أ.) بجرم القيام بعمليات نصب واحتيال على أشخاص لقاء تأمين تذاكر سفر أو رحلات سياحية أو نشاطات ترفيهية في لبنان، إلاّ أنه توارى عن الأنظار بعد أن أقفل مكتبه (phoenix) الكائن في محلة رأس النبع.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليّات نصب واحتيال و الاستحصال على مبالغ مالية وأقرّ بوقوع حوالي 22 شخصاً ضحية أعماله.

بناءً لإشارة النيابة العامّة الاستئنافيّة ، تُعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته إلى التوجّه إلى مديريّة جبل لبنان الاقليمية - مكتب بعبدا الإقليمي، للإدلاء بإفاداتهم أو الإتصال على رقم الهاتف: 920953/05 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة.