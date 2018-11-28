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طقس لبنان - الأمطار يوم الجمعة.. وثلوج!

28
NOVEMBER
2018
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نشر الاب إيلي خنصير على صفحته عبر “فيسبوك” الأحوال الجوية في لبنان والمنطقة للأيام المقبلة.

 

ويتراجع نشاط المرتفع شبه المداريّ عن الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من ظهر الخميس بسبب تشكّل منخفض جوّي مداري شمال البحر الأحمر وآخر يقترب من جنوب اوروبا نحو تركيا .

 

فالأوّل سيتجه شمالاً ويغطي قسماً من المملكة الأردنية بمناطقها الوسطى والشرقية وسوريا والثاني سيضرب تركيا وقبرص فيتأثر لبنان والساحل السوري يومَي الجمعة والسبت بحالة عدم استقرار تحمل معها امطاراً تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية فوق الساحل وسلسلة جبال لبنان الغربية.

 

تجدر الإشارة الى انّ الرطوبة العالية والسحب الركامية التي يقذفها المحيط الأطلسي باستمرار، نحو جنوب اوروبا، تتجه تدريجياً نحو الشرق الأوسط وتعد بكانون اوّل كثير الأمطار والثلوج على الجبال.

 

يتحوّل يوم الأربعاء الى غائم بسحب مدارية مرتفعة ويكون دافئاً بسبب الرياح الجنوبية الشرقية التي يُطلقها المرتفع شبه المداري، فترتفع بمعدل خمسة درجات مئوية، تقريباً، على السواحل، وثلاثة درجات في البقاع وعلى الجبال، فتعود وتنخفض بعد ظهر الخميس بسبب انقلاب الرياح الى جنوبية غربية بخاصة في ساعات المساء، وتتهيأ الأجواء لوصول السحب الماطرة المنتظر ان تصطدم بالهواء السطحي الدافئ الأمر الذي سيزيد من نسبة العواصف الرعدية الى ٨٥٪ على الخط الساحلي.

 

الحرارة على الساحل: 25/18

على الجبال 1200 متر: 20/10

البقاع: 22/10

الرياح: جنوبية شرقية دافئة سرعتها 10 كلم في الساعة.

الرطوبة: 65%.

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