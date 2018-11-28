الوزير باسيل توجه على رأس وفد الى بلغراد لبحث العلاقات الثنائية لا سيما تصدير المنتجات الزراعية والغذائية

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غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بيروت متوجهاً الى بلغراد يرافقه وفدُ يضم رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صرّاف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومستشارين من وزارة الخارجية

وفي برنامج الوزير باسيل لقاءات مع رئيس الجمهورية الصربية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزيريْ الخارجية والزراعة والثروة الحرجية والمائية، فضلاً عن لقاء مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صربيا.

محادثات الوزير باسيل تتناول العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية ولاسيما التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ، وإمكانية فتح الاسواق الصربية امام تصدير المنتجات الزراعية والغذائية وتنشيط السياحة بين البلدين