عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 تشرين الثاني 2018

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البناء: ترامب يلغي موعد إبن سلمان في الأرجنتين ويمنع مديرة المخابرات من المثول أمام الكونغرس

الجزائر ونواكشوط تستعدّان بعد تونس لملاقاة ولي العهد السعودي بالاحتجاج

باسيل يبحث مع بري مقترحات عملية للأزمة الحكومية... والمستقبل يلعب بالشارع

المستقبل: «المستقبل» تتصدى لمخطط «اقتلاع الحريرية الوطنية».. و«العلماء المسلمين» في «بيت الوسط» تأكيداً على وحدة الطائفة

نصائح وذخائر فرنسية للبنان: الحكومة والإصلاحات

الأخبار: باسيل متفائل بحكومة قبل الأعياد

الحريري يستعيد «لعبة الشارع» ولا تقدم ملموساً في مبادرة وزير الخارجية



النهار: القبض على مولِّد يُظلِّل الفراغ القاتل...







اللواء: إقتراحات باسيل بين «رفضين» في خلوة بعبدا اليوم!

«لقاء نيّات» بين برّي ورئيس التيار.. والمستقبل للإبتعاد عن الشارع



الديار: حلول ثلاثة وسطية توصل اليها الرئيسين عون وبري والوزير باسيل لتشكيل الحكومة

المبدأ هو رفض فرض وزير وعدم وجود تحد في رفض قبول وزير وهذا الاساس

سيتم تعيين الوزير السنّي من شخصية معتدلة مقبولة من عون والحريري ويعرفها بري



الجمهورية: حراك .. والجميع لا يتنازلون

the daily star: Radio host Gavin Ford murdered at home



l'orient le jour: Gouvernement : les attaques contre Hariri mobilisent sa base