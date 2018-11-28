أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 تشرين الثاني 2018

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المستقبل: يقال

إن سفراء غربيّين يصفون الاتفاق النووي بأنه في مرحلة «ستاتيكو» في انتظار انكشاف تطورات الوضع بين واشنطن وطهران.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر حقوقية ونقابية على صلة بالمنظمات التي تتولى تنظيم تظاهرات الإحتجاج على زيارات ولي العهد السعودي إلى الدول العربية أن تكون نواكشوط عاصمة موريتانيا ساحة لحضور ثقافي ونقابي حاشد، كما توقعت بعد إلغاء عقد التبييض الذي وقعته شركة ألمانية مع الحكومة السعودية للترويج لولي العهد أن تنتقل الإحتجاجات إلى أوروبا وتنتهي في العاصمة الأرجنتينية مع انعقاد قمة العشرين لمحاصرة محاولات السعودية تخطي أزمة مسؤوليتها عن قتل جمال الخاشقجي ومجازر حرب اليمن.

النهار: أسرار الآلهة



قلوب مليانة

لم يكن انسحاب النائب نديم الجميل من اجتماع المكتب السياسي الكتائبي إلّا نتيجة قلوب مليانة من طريقة إدارة الحزب منذ مدّة....



محاولة حرق كرامي

عملت ماكينة قريب من أحد أعضاء اللقاء التشاوري السُنّي إلى بثّ صور حفل راقص يظهر فيها النائب فيصل كرامي لحرق أوراقه الحكوميّة..



إستهداف البطريرك



تبيّن أن الماكينة التي روّجت لأخبار عن نيّة الفاتيكان إلزام البطريرك بالاستقالة تتبع جهات سياسيّة متضرّرة من مواقف البطريرك الأخيرة...

اللواء: أسرار

همس

ينتظر معنيون في بيروت معلومات عن دور لدولة كبرى مع دولة إقليمية كبرى بشأن تمرير ملف الحكومة!



غمز



لا يُشجّع حزب وسطي حليف مسيحي على المطالبة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تخدم التوجّه الوفاقي.



لغز

قرَّرت إدارة مؤسسة تعليمية عامة وقف راتب شخصية أكاديمية، بعدما انتقلت إلى مؤسسة كبرى خاصة.