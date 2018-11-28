living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 تشرين الثاني 2018

28
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 المستقبل: يقال

 إن سفراء غربيّين يصفون الاتفاق النووي بأنه في مرحلة «ستاتيكو» في انتظار انكشاف تطورات الوضع بين واشنطن وطهران.

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر حقوقية ونقابية على صلة بالمنظمات التي تتولى تنظيم تظاهرات الإحتجاج على زيارات ولي العهد السعودي إلى الدول العربية أن تكون نواكشوط عاصمة موريتانيا ساحة لحضور ثقافي ونقابي حاشد، كما توقعت بعد إلغاء عقد التبييض الذي وقعته شركة ألمانية مع الحكومة السعودية للترويج لولي العهد أن تنتقل الإحتجاجات إلى أوروبا وتنتهي في العاصمة الأرجنتينية مع انعقاد قمة العشرين لمحاصرة محاولات السعودية تخطي أزمة مسؤوليتها عن قتل جمال الخاشقجي ومجازر حرب اليمن.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


قلوب مليانة

لم يكن انسحاب النائب نديم الجميل من اجتماع المكتب السياسي الكتائبي إلّا نتيجة قلوب مليانة من طريقة إدارة الحزب منذ مدّة....


محاولة حرق كرامي

عملت ماكينة قريب من أحد أعضاء اللقاء التشاوري السُنّي إلى بثّ صور حفل راقص يظهر فيها النائب فيصل كرامي لحرق أوراقه الحكوميّة..


إستهداف البطريرك


تبيّن أن الماكينة التي روّجت لأخبار عن نيّة الفاتيكان إلزام البطريرك بالاستقالة تتبع جهات سياسيّة متضرّرة من مواقف البطريرك الأخيرة...

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
ينتظر معنيون في بيروت معلومات عن دور لدولة كبرى مع دولة إقليمية كبرى بشأن تمرير ملف الحكومة!


غمز

لا يُشجّع حزب وسطي حليف مسيحي على المطالبة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تخدم التوجّه الوفاقي.


لغز
قرَّرت إدارة مؤسسة تعليمية عامة وقف راتب شخصية أكاديمية، بعدما انتقلت إلى مؤسسة كبرى خاصة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout