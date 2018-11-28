فضائح مستمرة في «الهبة الروسية»

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لم ينتهِ التخبّط حيال التعامل مع تطورات رفض لبنان للهبة الروسية، بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري قبول الهبة وتحويلها إلى قوى الأمن الداخلي. وجاء كلام مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان ليزيد الطين بلّة، وبفضيحة جديدة بتناقضه مع كلام الحريري، بعد أن كشف أن الجانب الروسي لم يقبل تحويل الهبة إلى قوى الأمن الداخلي، لأن الأمر يحتاج إلى قرار رئاسي روسي، على غرار الهبة التي صدرت بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكشف شعبان عن حلّ قال إنه يجري العمل عليه، وهو أن يتسلم الجيش الهبة ثمّ يحوّلها إلى قوى الأمن.

إلّا أن كلام شعبان يجري في قنوات خاصة وليس في القنوات الرسمية، حيث إن وزارة الدفاع الروسية لم تتسلّم أي مستند رسمي حتى الآن، بل إن التصريحات لا تعدو أن تكون أكثر من محاولة لملمة للفضيحة.