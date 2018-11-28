«هيئة العلماء المسلمين» في «بيت الوسط»

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استرعت الانتباه زيارة وفد «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان إلى «بيت الوسط» أمس تأكيداً على «وحدة الطائفة وإحباطاً لعملية السطو المسلح على القرار السياسي وإدانةً لعملية الاستقواء على البلد والطائفة (السنّية) ببعض أبنائها للأسف» حسبما شدد رئيس الهيئة الشيخ عدنان أمامة إثر لقائه على رأس وفد الهيئة رئيس الحكومة المكلّف، مؤكداً الثبات على الثوابت «ضماناً لمصلحة البلد وصلاحيات الطائفة كما كرّسها الطائف»، مع تنبيه في المقابل «النواب المعرقلين لتشكيل الحكومة» إلى ضرورة «العودة لضمائرهم» لكي لا يكون «خراب البلد والهيكل على أيديهم».