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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "لبنان"



غول الجوع أطاح الطبقة الوسطى وتردي الوضعِِ الإقتصادي بدأ يؤثر في مناحي الحياة وفي نواحي الحال اللبنانية بما لها عليه





وإذا كان سبب ذلك التصريف الحكومي في غياب التقرير فإن التأليف غارق في عنق الزجاجة والبعض يقول بالعامية: وقفت على وزير؟



أفكار عدة طرحت اليوم في لقاء الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل في وقت أبلغ الرئيس الفرنسي الرئيس عون ضرورة الإستعجال في تاليف الحكومة.



وفي أجواء إجتماع عين التينة تأكيد لمعادلة الإسراع في الحكومة من دون أحداث أي خلل في التشكيل لتعمل دون زغل أو خلل ولا فرض لأي أمر خلافا لإرادة الرئيس المكلف وفق المعلومات المتوافرة لتلفزيون لبنان.



وبينما طمأن تكتل لبنان القوي الى أن فترة تصريف الأعمال لن تطول لفتت كتلة المستقبل الى مخاطر التحامل على الرئيس المكلف بتاليف الحكومة.وواكب ذلك موقف بارز للزعيم وليد جنبلاط شجب التشهير بالشيخ سعد الحريري وإذ أكد أولوية الحكومة قال جنبلاط: "شريكنا في الوطن مع حلفائه مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له" مع الأسف لأي شيء حتى لو أدى الأمر الى التدهور الإقتصادي.



وبعيدا عن الشأن السياسي لاحق المواطنون قبل الظهر مصادرة أحد المولدات الكهربائية في الحدث لمخالفة صاحبه قرارات وزارة الإقتصاد.



وبعد الظهر إهتز الوضع مع المعلومات التي وردت تباعا عن جريمة قتل مدير راديو وان في شقته في بيت مري.





وجد المذيع في المحطة غافين فورد GAVN FORD البريطاني الجنسية مقتولا داخل شقته في بيت مري وفورد هو من أشهر مذيعي الراديو الغربيين في لبنان منذ العام 1995 وقد أشارت معلومات أولية غير رسمية الى أنه تعرض للخنق قبل ضربه على رأسه وتم توقيف عامل ديليفري DELIVERY مشتبه فيه.



السفارة البريطانية في بيروت أعلنت أنها تتابع حيثيات مقتل فورد وقد نعت الصفحة الرسمية لإذاعة "راديو وان" عبر حسابها على "فيسبوك" FORD ونشرت صورت مرفقة بما يلي: بكل أسى نعلمكم أن صديقا وزميلا غافين فورد قد فارق الحياة.



وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون " nbn"







سباق متجدد رصدت إشاراته في الساعات الأخيرة بين محاولات إنعاش ملف تأليف الحكومة والسجالات الحامية على تخوم آخر عقد التشكيل.



وفي غمرة هذا السباق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حل المشكلة هو عند رئيس الجمهورية ميشال عون.



هذا الموقف جاء قبل ساعات من زيارة قام بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعد ظهر اليوم الى عين التينة حيث

كشف بعد لقائه الرئيس بري انه عرض عليه ثلاث أفكار مؤكدا ان المهم الاتفاق على المبادئ أولا.



وقال انه لا يمكن تأليف حكومة فيها فرض او رفض وانما حكومة تتمثل فيها الأكثرية والأقلية.

زيارة باسيل لعين التينة تأتي غداة اجتماع عقده وزير الخارجية مع عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين النائب عبد الرحيم مراد الذي نفى اليوم أن يكون باسيل قد تقدم بأي طرح حول توزير أحد المقربين من اللقاء التشاوري ودعا مراد الرئيس سعد الحريري الى أن يكون أم الصبي ويبادر الى تشكيل حكومة تضم وزيرا من النواب السنة الستة.

وإنطلاقا من كل ما تقدم فإن في حركة باسيل تبدو البركة وقد حمل إلى عين التينة أفكارا عدة خرج منها بثلاث قابلة للأخذ والرد بعد التشاور مع الرئيس بري إذا ما تم الإستناد بالنوايا الطيبة التي تطبع حركة وزير الخارجية فهل يتم الوصول إلى حل قبل الأعياد؟ .



الجواب على هذا السؤال يتوقف على التنازلات المطلوبة من كل القوى السياسية ومن هنا كان الرئيس بري يأمل بالوصول إلى حكومة بالأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد وإن كان لا يجزم بمصير الحراك الباسيلي لأن الأفكار تحتاج إلى بلورة وبحث وفي كل الأحوال تبقى الأمور مرهونة بخواتيمه.



على الخط الباريسي - البيروتي تهنئة بعيد الاستقلال من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره ميشال عون معززة بالإلتزام بوضع خلاصات المؤتمرات الدولية من أجل لبنان موضع التنفيذ.

ماكرون أكد أيضا انه يجب الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية/ والمباشرة بالاصلاحات المطلوبة.

بعيدا من السياسة حجز ملفان اليوم مكانا متقدما في مساحة الاهتمام الأول هو المؤتمر الوطني الذي عُقد على نية مشروع "الليطاني - المسنوب 800 متر" برعاية الرئيس بري الذي دعت ممثلته الوزيرة عناية عز الدين إلى إعلان حال طوارىء لليطاني وعدم الإكتفاء بمسكنات موضعية.



أما التطور الثاني فتمثل بإقدام مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة بمصادرة أول مولد كهربائي مخالف في الحدث

مستقويا بهذا "الإنجاز" قال وزير الاقتصاد: لتكن مصادرة المولد عبرة للذين يعتبرون أنفسهم أقوى من القانون.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"





الوزير جبران باسيل يتابع مسعاه ويحاول خرق الجدار المسدود. امس التقى الوزير عبد الرحيم مراد واليوم اجتمع بالرئيس نبيه بري ناقلا اليه ثلاثة افكار للحل ومع ان مضمون الافكار لم يسرب لكن ما قاله باسيل في اللقاء وما اعلنه بعد اللقاء يؤكد ان الامور لا تزال تراوح مكانها. فباسيل وفق المعلومات اوضح فكرة الرئيس عون عندما استشهد بمثل سليمان الحكيم والمرأتين فاعتبر ان مفهوم ام الصبي ينحصر بالرئيس الحريري وبسنة الثامن من اذار وبالتالي فان الرئيس عون غير معني بتقديم تنازلات لانه ليس ام الصبي بل سليمان الحكيم.



خروج الرئيس عون من دائرة التنازل يقود الى المعادلة الاتية:التنازل ينبغي ان يكون اما من الرئيس الحريري او من سنة الثامن من اذار وحتى الان لا شيء يشير الى ان الحريري على استعداد لتقيد وزير من حصته في المقابل سنة الثامن من اذار يتسلحون بموقف حزب الله المؤيد لهم ليتشبثوا باصرارهم على ان يكون لهم وزير في الحكومة المقبلة.انه الدوران في الحلقة المفرغة اياها فيما البلد على كف عفريت معيشيا واقتصاديا وماليا وفيما المجتمع الدولي يناشد زعماء لبنان ان يتحركوا قبل فوات الاوان.



ويزيد الامور سوءا الكلام الموجه ضد الرئيس الحريري ما يؤدي الى تحركات شعبية عفوية والى قطع للطرقات فهل الولادة الحكومية المتعثرة ستؤدي في النتيجة الى توترات واهتزازات في الشارع؟





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



تمخضت الدولة فولدت مولدا وكانت منطقة الحدث تشهد على أول حدث تتمكن فيه السلطة من توقيف المرتكبين الظاهرة أفعالهم على " موتيراتهم " أما البقية من افعال فلن تأتي ما دامت تقيد ضد مجهول لكن ما هو معلوم حتى الساعة ان الشارع قد أدخل في لعبة التأليف وجرى سحبه الى لغة النار والدواليب التي تطاردها فرق التحكم المروري والقوى الأمنية من الجية مساء الى قصقص والمدينة الرياضية وطريق المطار مساء هذا اليوم.



وإذا كان السجال بين رئيسي تيار التوحيد وئام وهاب وتيار المستقبل قد ترجم قطعا للطرقات على الأرض فإن من يقطع دابر الازمة السياسية رئيسان : مكلف حماية البلد ودستوره... ومكلف تشكيل الحكومة ولا ثالث لهما.



ومن هنا فإن الوزير جبران باسيل اختار المفارق السياسية الخاطئة بزيارة عين التينة... ففي قصر الرئاسة الثانية، لن يعثر على "الصبي" الضائع... و"الحركة" لن تكون فيها البركة.



وأي بحث عن حل لن يتخطى قرار الرئيسين المسؤولين عن التأليف والتوقيع ومع بقاءالحال على ما هي عليه فإن الحريري لن يتنازل وعون لن يخاطر وحزب الله متمسك بتمثيل النواب السنة... والنواب الستة ليسوا على استعداد للتخلي عن مطلبهم... وإن رقصوا على أنغام الامة فإلى أين يأخذون البلد ؟



أقصر الطرق ستكون في العودة إلى رواية سليمان الحكيم... وإذا كان رئيس الجمهورية يمثل في الرواية شخصية أم الصبي... فستقع عليه مسؤولية إنقاذ ولده من الذبح...او من رميه على جنبات الطرقات المشتعلة وفي الاشتعال النيابي وداخل أروقة لجنة الإدارة والعدل، شكل رئيس دائرة المناقصات جان العلية مادة غير قابلة للانطفاء بإعلانه أن أكثر من تسعين في المئة من التلزيمات لا يمر بدائرة المناقصات وأن الاتفاقيات تعقد بمعظمها بالتراضي خلافا لأحكام قانون المحاسبة العمومية ولدى تعليق النائبة بولا يعقوبيان على هذه الفاجعة واعتبارها "الدولة مهترية "



شكل الوزير غازي زعتير فريق صدم ودفاع عن الاهتراء وأصيب برضوض وجروح طفيفة في المشاعر المتأججة الحامية للدولة... فاندلعت الاشتباكات السياسية في الغرفة المغلقة التي شهدت على مؤازرة من النائب نواف الموسوي لمواقف بولا يعقوبيان .





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل"



أمر العمليات بتعطيل الحياة السياسية في لبنان، لا يزال على حاله.

حزب الله يعطل الحكومة لأسباب مجهولة معلومة، ويتلطى خلف ستة نواب لتبرير عقدته التي افتعلها. ولعل تغريدة وليد جنبلاط تختصر الأزمة، إذ وصف شريكه في الوطن، بأنه رجل آلي بلا عواطف، وبلا تقدير. واستنكر التشهير بالرئيس الحريري، مؤكدا أن الحكومة هي الأولوية.



مصادر بيت الوسط قالت لتلفزيون المستقبل إن الحملة السياسية على الرئيس الحريري هي أحد مظاهر التوتر تجاه رفض الرئيس المكلف الانصياع إلى مطالب حزب الله وشروطه، وأن النتيجة ستكون عكسية على المتحاملين.



وشددت المصادر على أن الرئيس الحريري ثابت على موقفه بأن تشكيلته الحكومية جاهزة بانتظار تسليم حزب الله أسماء وزرائه.



كتلة المستقبل أكدت أن حملة الافتراءات بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس المكلف تتولاها أبواق تنفذ أمر عمليات مشبوه. وفي النشرة ردود متنوعة على جوقة المرتزقة. ردود أجمعت على أن الحملة الوضيعة هي تعبير عن إفلاس أخلاقي وسياسي



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"





سقط القناع عن القناع، فبدت دماء براءة الطفل المضرج بالدموع، الملوع في قرن الحداثة بكل جوع، لتلحق قاتلا بات طريدا مهما احاطته الجموع ..

سقط القناع عن القناع، فعاد اطفال اليمن عنوان مفخرة الامم، يضخون الدم في قلب الثورة التونسية والنخوة الجزائرية والجرأة المصرية..عاد اطفال اليمن ليثأروا لفلسطين ومن حاول بيعها في سوق المقامرين السياسيين..



عاد اطفال اليمن ليرسموا في ساحات الحبيب بورقيبة ثورة عربية بوجه من يخطف العروبة ليقايضها بملك كليل...هم السباقون كما كانوا بثورة حقيقية على واقع الخوف او التبعية، الذي يعيشه حكام في الامة العربية، ولم تعد تعرفه الشعوب من امثال اولئك الذين خرجوا اليوم ضد زيارة ولي العهد السعودي رافضين بيع دماء اهل اليمن بحفنة من دولارات النفط التي تبقت عن دونالد ترامب..



فكانت تونس خضراء نضرة بشباب ومشيب افترشوا الطرقات رفضا لزيارة محمد بن سلمان الباحث عن ماء وجه ملوك ورؤساء ليغسل فيه الدم الذي يلطخ وجهه، من اطفال اليمن الى جمال خاشقجي، بعد ان جف الدم والماء من وجه حليفه دونالد ترامب المحاصر باصوات اميركية لم تستطع ان تسوق تبريرا لقساوة الافعال السعودية..



فكان مشهد تونس اليوم جديدا، وغدا الجزائر وبعدها نواكشوط... ما يؤسس لصحوة باتت حقيقة، يجب ان تقرأ جيدا في أكثر من ميدان ومكان ..



في لبنان وحتى يتمكن اهل الربط والحل، المكلفون التشكيل، من اخراج ما اوقعوا انفسهم فيه، عادت عجلة الوزير جبران باسيل لتتحرك بمسعى استكمالي لما كان بدأه، ومنطلقه الطبيعي عين التينة، اما البحث فعن حكومة فيها عدالة في التشكيل، وليس فيها خلل او اعتلال كبير لا يسمح لها بالعمل، حكومة ليس فيها فرض على الاخر او فيها رفض للآخر بحسب باسيل..



حكومة واضحة المعالم لن تستطيع ان تبدلها رسائل الشتم المنظم، ولا دخان الاطارات المشتعلة في غير مكان بشرارة واحدة في محاولة لتغطية حقيقة الازمة، فكل المكابرات لن تنفع..





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"







دق " رائد العدادات "، وزير الإقتصاد رائد خوري ، المسمار الأول في نعش منظومة الفساد لبعض أصحاب المولدات الذين ينحرون المواطن من الجيب إلى الجيب ، من خلال فواتير مقطوعة تقطع ظهور العائلات ...





لم يصدق " قبضايات " المولدات أن الدولة حزمت أمرها وأنها لا تمزح في موضوع تركيب العدادات ... نظموا المؤتمرات ... هولوا على المواطنين بأوراق مزورة لثنيهم عن الموافقة على تركيب العدادات، ليأتي الرفض من المواطنين وليس منهم، بعضهم غطى ارتكاباته بمتنفذ وب"إبن دولة"، بعضهم الآخر تلطى خلف رؤساء بلديات من خلال رشوتهم أو إدخالهم شركاء "النصف " او "الربع " في الأرباح الهائلة للمولدات ... كل ما كان مطلوبا ان يركبوا عدادات ليربحوا وفق ما يسجله العداد لا وفق ما يسجله جشعهم الذي يشبه " الجوع المزمن " ...





دقت ساعة الحقيقة وتختصر بكلمتين : لا مقطوعية ولا "تمقطع " بعد اليوم ... وما حصل في الحدت اليوم مع مولد بشعلاني سيتكرر في كل بلدة فيها "قبضاي مولد" يعتبر نفسه فوق القانون وأقوى من الدولة ... ولكن إذا كان ما حدث في الحدث هو عينة ، فإن في بعض البلدات تواطؤا بين "قبضاي المولد" و "قبضاي البلدية " ، فكيف ستتم المعالجة ؟



الوزير رائد خوري لديه الأجوبة ، وستكون في سياق النشرة ... لكن لا بد من التوقف عند مشهدين متناقضين يتداخل فيهما اليأس بالأمل: مشهد اليأس ما حدث أمس في ساحة النجمة حيث ضاعت مسؤولية الطوفان في مجرور الرملة البيضاء، وما زالت ضائعة ... ومشهد الأمل في القدرة على إبعاد سيف المافيات عن رقاب المواطنين، وهو ما حصل في الحدت اليوم، ما يعني ان مكافحة الفساد تختصر بكلمتين: قرار وجرأة ...القرار متخذ، والجرأة ظهرت اليوم في عدم التوقف عند مستقو أو قبضاي ، فهل يتغلب أمل اليوم على يأس المجرور أمس؟ الجواب ، كما قلنا، في كلمتين: قرار وجرأة، وحتى اليوم قرار كشف ما حصل في المجرور يبدو انه غير متخذ، لأن قبضاي المجرور يشبه بعض قبضايات الموالدات.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



ما كشفته الأو تي في في مقدمتها أمس عن أن الساعات المقبلة ستشهد خطوات عملية تصب في سياق تفعيل العمل للوصول الى حل في الملف الحكومي، أكدته تطورات اليوم، ولاسيما زيارة الوزير جبران باسيل لعين التينة، واللقاء الوزاري الثلاثي في وزارة الثقافة، وستؤكده أكثر، لقاءات مهمة مرتقبة في الساعات المقبلة، لن يكون بيت الوسط بعيدا عنها، تكريسا لواقع سياسي مختصره أن مبادرة باسيل الحكومية حية ترزق، وأن الأفكار كثيرة، كما أعلن هو اليوم، على قاعدة إسقاط الفرض والرفض، والبناء على قبول الآخر والتوافق لتشيكل حكومة الوحدة الوطنية المنشودة.



وفي هذا السياق، وعلى وقع تغريدات جنبلاطية متلاحقة دفعا للتسوية، أكدت معلومات الأوتي في أن بري وباسيل متفقان على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من دون إحداث أي خلل في التركيبة الحكومية يحول دون قيامها بواجبها إذا ما ولدت على زغل وزعل.



واشارت المعلومات إلى تفاهم الجانبين على وجوب تعاون المعنيين بالعقدة الراهنة على قاعدة ألا رفض لحق أي طرف في المشاركة في الحكومة، ولاسيما إذا كان مستحقا، ولا فرض لأي أمر خلافا لإرادة رئيس الحكومة المكلف.



واكدت المعلومات ان بري تمنى على باسيل مواصلة مهمته وابدى كل استعداد للمساعدة لتأليف الحكومة بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون متوازنة ومنتجة.



وفي انتظار تطورات الملف الحكومي، لفتت اليوم رسالة صارمة وجهتها الدولة اللبنانية عبر وزارة الاقتصاد وأمن الدولة إلى من يعنيه الأمر، ولاسيما أصحاب المولدات المخالفة لقرار تركيب العدادات. فقد تمت مصادرة أول مولد مخالف في بلدة الحدت، وحبل سائر المخالفين على ما يبدو، على الجرار.





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