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نجاة طائرة Middle East المتجهه من دبي إلى بيروت.. والدكتور “نادر صعب” ينقذ الركاب

27
NOVEMBER
2018
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نجت طائرة Middle East المتجهه من دبي إلى بيروت بعدما تعرضت لمنخفض جوي كبير تسبب في هلع الركاب.
وكان من بين الركاب الدكتور “نادر صعب” و العقيد “حجار” ضمن جهاز أمن المطار.
تسبب المنخفض الجوي في خلق حالة من الرعب واللحظات الصعبة بين صفوف الركاب بالطائرة وانتابتهم حالة من الصدمة جراء ماحدث.
ولكن كان لوجود “د.نادر صعب” طابعًا خاصًا، مطالبين إياه بإنقاذ الركاب، وساهم في تهدئة الأزمة لديهم، حيث أخذ يهدئ من روعهم ويراقب حالات الإغماء وضغط الدم مع إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، طوال الرحلة.
وبعد هذه الأزمة، عادت الأمور إلى طبيعتها بالطائرة وهدأ هذا المنخفض الجوي، ووصل “د. نادر” مع الركاب إلى أرض وطنهم بيروت سالمين.
‏أسرة خبر عاجل تتمنى دوام الأمان والسلامة للدكتور “نادر صعب” والعقيد “حجار” وركاب الطائرة، ونقول لهم “حمدالله على السلامة”.

khabar3ajel

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