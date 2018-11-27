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جريمة في بيت مري والضحية Gavin Ford، أشهر مذيعي Radio ONE

27
NOVEMBER
2018
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هكذا اعتاد مستعمو radio one ان يبدؤا يومهم برفقة Gavin Ford على مدى ثلاث ساعات من السابعة وحتى العاشرة من صباح كل يوم في برنامج gavin ford in the morning.

لكنهم هذا الصباح، وبعد 22 عاماً عاشها الرجل في لبنان وعمل خلالها في إذاعة Radio one، افتقدوه كما افتقده زملاؤه في الاذاعة، الذين لم يكتفوا بالاتصال به عندما لم يلقوا جواباً، فتوجهوا الى منزلGavin في برمانا لتفقده لكن بابه لم يفتح لهم ايضاً، ما دفع بهم الى التبليغ عن فقدان الاتصال به لدى قوى الأمن الداخلي.

لكن عارفي المذيع البريطاني بهدوئه وشخصيته المحببة والمسالمة، فوجئوا بالعثور عليه جثة مضرجة بالدماء داخل منزله قبل ظهر الاثنين.

وعلى الفور ضربت الشرطة الجنائية طوقاً حول مكان الجريمة وبوشرت التحقيقات لفك خيوط جريمة القتل التي تشير المعلومات الى وقوعها ليل الاثنين. اما عمل الاجهزة الامنية فيتركّز على تفقد أثر سيارة Gavin التي فُقد اثرها كما كلبه ايضاً، ما قد يشكل دليلاً الى الجاني او الجناة، خصوصاً ان الضحية وجد مقيّد اليدين والرجلين حيث تشير التحقيقات الى احتمال ان يكون قد شارك أكثر من شخص في الجريمة، وان ford قد جرى خنقه وضربه على رأسه ما أدى الى وفاته. في وقت تشير المعطيات الى ان خزنة المنزل مفتوحة بشكل طبيعي.

رحل Gavin بعد يوم من عيد ميلاده، وقد نعته اذاعة Radio one التي عمل منذ العام 1996، عبر صفحتها على فايسبوك بالقول: بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة، متوجهة بأحر التعازي الى إدارة الاذاعة وفريق العمل كما لعائلته وأصدقائه وزملائه.

Gavin Ford يحمل الجنسية البريطانية، ومن هذا المنطلق أكد متحدث باسم السفارة البريطانية انها السفارة على اتصال بالسلطات اللبنانية لمتابعة التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل ford فيما يعمل على موظفوها على توفير المساعدة لعائلته.

في وقت غرّد السفير البريطاني في لبنان Chris Rampling معرباً عن صدمته وحزنه العميق لموت أحد أكث مقدمي البرامج شعبية في لبنان.

 

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