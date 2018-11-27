living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاءاتٌ مهمة مرتقبة في الساعات المقبلة ..

27
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما كشفتْه الأوتيفي في مقدمتها أمس عن أن الساعات المقبلة ستَشهد خَطوات عَمَلية تصُب في سياق تفعيل العمل للوصول الى حلٍ في المِلف الحكومي، أكدتْه تطورات اليوم، ولاسيما زيارة الوزير جبران باسيل لعين التينة، واللقاء الوزاري الثلاثي في وزارة الثقافة، وستؤكده أكثر، لقاءاتٌ مهمة مرتقبة في الساعات المقبلة، لن يكون بيتْ الوسط بعيداً عنها، تكريساً لواقع سياسي مُختصرُه أن مبادرةَ باسيل الحكومية حيةٌ ترزق، وأن الأفكارَ كثيرةٌ، كما أعلن هو اليوم، على قاعدة إسقاط الفَرْضِ والرَفْض، والبِناء على قبول الآخر والتوافق لتشيكل حكومةِ الوحدةِ الوطنية المنشودة.

وفي هذا السياق، وعلى وقْعِ تغريداتٍ جنبلاطية متلاحقة دفعاً للتسوية، أكدت معلومات الأوتيفي أن بري وباسيل متفقان على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من دون إحداث أيِ خللٍ في التركيبة الحكومية يَحول دون قيامها بواجبها إذا ما وُلِدت على زغل وزعل.

واشارت المعلومات إلى تفاهم الجانبين على وجوب تعاونِ المعنيين بالعقدة الراهنة على قاعدة ألا رَفض لحقِ أيِ طرفٍ في المشاركة في الحكومة، ولاسيما إذا كان مُستحِقاً، ولا فَرْض لأيِ أمرٍ خلافاً لإرادة رئيس الحكومة المكلف.

واكدت المعلومات ان بري تمنى على باسيل مواصلة مهمتِه وابدى كلَ استعدادٍ للمساعدة لتأليف الحكومة بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون متوازنة ومنتجة.

وفي انتظار تطورات الملف الحكومي، لفتت اليوم رسالة صارمة وجهتها الدولة اللبنانية عبر وزارة الاقتصاد وأمن الدولة إلى مَن يعنيه الأمر، ولاسيما أصحاب المولدات المخالِفة لقرار تركيب العدادات. فقد تمت مصادرةْ أولِ مولدٍ مخالِف في بلدة الحدت، وحَبلُ سائرِ المخالفين على ما يبدو، على الجِرار.

 

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout