وفاة أمل حمادة صاحبة مقولة "انقرضوا الرجال" الشهيرة!

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توفّيت أمل حمادة منذ قليل بعد تعرّضها لجلطة دماغية، بحسب ما أفادت معلومات "الجديد". وكانت حمادة قد أصيبت بعارض صحّي أدخلت على اثره الى مستشفى "النجدة الشعبية" في النبطية.

وتناقل مستخدمون على موقع "تويتر" خبر وفاة حمادة، فيما تساءل بعضهم إذا ما كان الخبر صحيحًا أم لا.

وظهرت حمادة للمرة الأولى في الإعلام بعد مقابلة تلفزيونية أجريت معها، حيث قالت جملتها الشهيرة التي اشتُهرت بها: "انقرضوا الرجال"، لتصبح في ما بعد مادّة للبرامج التلفزيونية.

يُشار الى أمل حمادة (٤١ عامًا - من مواليد 1976) هي من عائلة تعاني من مشكلة الجلطات، وكان قد توفّي ثلاثة من أشقائها (أخان وأخت) للسبب نفسه.