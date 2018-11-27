الرئيس عون استقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم المبعوث الخاص للامم المتحدة للسلامة المرورية رئيس الاتحاد الدولي للسيارت السيد جان تودت على رأس وفد ضم رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة الشيخ فؤاد الخازن ومنسق لجنة رياضة السيارات السيد عماد لحود وامين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة ومساعده ميشال مطران ومدير مكتب السيد تودت، السيد اكسافييه مالانفير ومساعدته السيدة بريتي غوتهام.



ووضع السيد تودت رئيس الجمهورية في صورة الجولة التي يقوم بها على عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان، واهدافها المتصلة بضمان السلامة المرورية على الطرقات التي تتطلب التزاما من الجميع، كما اطلعه على بعض المعطيات المتعلقة بسلامة السير وضحايا حوداثه.



واطلع الوفد رئيس الجمهورية على اجواء السباقات السنوية التي يقيمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة الثلاثين في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تعزيز ثقافة احترام قوانين السير لدى المواطنين وتعزيز السياحة وانماء القرى اللبنانية. وبحث مع رئيس الجمهورية في امكانية تنظيم بطولات عالمية في سباق السيارات في لبنان الذي بات ينعم بالامن والاستقرار في ربوعه، كما وضعه في صورة الحفل الذي يقيمه مساء اليوم النادي اللبناني للسيارات والسياحة لتوزيع كؤوس بطولة لبنان والشرق الاوسط للراليات في لبنان بحضور السيد تودت.



وقد رحب الرئيس عون بالوفد منوها بالجهود التي يبذلها اعضاؤه في سبيل تعزيز السلامة المرورية والروح الرياضية لدى المواطنين في آن، مشددا على اهمية ان يترافق نشر مفاهيم الوعي المروري وسبل القيادة الآمنة مع تغيير عادات الشباب لتحويل الطموح والهوايات الى انجازات حقيقية.