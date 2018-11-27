living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يحصل في "الكتائب"؟!

27
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم تنته فصول انتخابات نقابة الصيادلة مع إقفال صناديق الاقتراع وإعلان النتائج التي انتهت إلى فوز المرشح المستقل غسان الأمين، على اللائحة المدعومة من أحزاب الطاشناق والثنائي الشيعي والكتائب، مساء الأحد. ذلك أنها انعكست على أجواء الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي الكتائبي الذي عقد أمس في الصيفي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل. ذلك أن النائب نديم الجميل انسحب من الجلسة الأسبوعية للمكتب السياسي، اعتراضا على ما اعتبره "تحالفا" نسجته الكتائب مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، بفعل تصويت الصيادلة الدائرين في الفلك "القومي" لصالح أحد المرشحين على اللائحة.

 

غير أن ندوة الصيادلة في الكتائب أوضحت في بيان، "أن الحزب ليس في وارد التحالف مع الحزب القومي في أي انتخابات سياسية كانت أو نقابية، للأسباب السياسية والتاريخية المعروفة".

 

واشارت إلى أن أي "نقاش مع الحزب القومي لم يحصل، بل اجتماعات مع مجموعة مستقلين ونقباء سابقين"، لافتة إلى أن "إذا نال أحد المرشحين على اللائحة أصوات القوميين، فلا علم لنا بذلك، ولسنا معنيين به أصلا".

 

وفي وقت علم أن النائب نديم الجميل يتجه إلى إلغاء مؤتمر صحافي كان من المفترض أن يعقده عصرا لوضع النقاط على الحروف، أفادت مصادر مطلعة "المركزية" بأن ما شهده المكتب السياسي الكتائبي أمس ليس إلا سوء تفاهم ممكن أن تعصف رياحه بأي حزب، مؤكدة أن جهودا تبذل للمعالجة، وقد دخل على خطها الأمين العام للحزب نزار نجاريان.

 

وفي هذا السياق، تلفت المصادر إلى أن الكتائب تعتبر النقاشات التي تشهد اختلافا في وجهات نظر أعضاء المكتب السياسي أمرا ايجابيا، ودليلاً إلى الديموقراطية في الأروقة الكتائبية.

 

وفي محاولة لشرح أسباب المشكلة، ترجح المصادر أن وراءها "جهات لا يسهل عليها تقبل تسجيل الكتائب والمستقلين ثلاثة انتصارات نقابية متتالية في انتخابات نقابات الصيادلة والمحامين وأطباء الأسنان".

 

وشددت على أن الثوابت الكتائبية معروفة، مشيرة إلى أن الحزب حريص على الفصل بين العملين النقابي والسياسي، غير أن هذا لا ينفي أن الخط الأحمر الوحيد الذي ترسمه الكتائب لنفسها هو ذاك المتعلق باستحالة مد اليد إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي للأسباب المعروفة (المرتبطة باغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، علما أن المجلس العدلي أصدر قبل أكثر من عام حكم الاعدام في حق منفذي جريمة 14 أيلول 1982 حبيب الشرتوني ونبيل العلم، المنتميين إلى الحزب القومي).

 

وتختم لافتة إلى أن أياً من المرشحين على اللائحة التي دعمتها الصيفي في انتخابات الصيادلة لا ينتمي إلى القومي، فيما النقيب الجديد ذو الباع الطويل في النضال النقابي، مستقل، لكنه نال جرعة دعم من حركة أمل.

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout