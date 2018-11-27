بعد أصحاب المولدات من هي الجهة التي سيحاسبها القضاء اذا ثبتت إساءة الأمانة (لارا الهاشم)

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رغم الهالة المحيطة بأصحاب مولدات الكهرباء نتيجة تحكمهم لسنوات بحياة المواطنين، أثبتت الأيام أن معركة وزارة الاقتصاد معهم ليست وليدة ساعتها وأنها ليست "همروجة" مثل ما سبقها من معارك وهمية باءَت بالفشل في تطبيق قوانين وقرارات رسمية. فهي تكبر ككرة الثلج مع ازدياد الدولة حزماً في تطبيق قرار تركيب عدادات بكلّ الأطر القانونية المتاحة كلّما أصر أصحاب المولدات على الإستقواء على المواطنين.

اليوم وبناء على إشارة القضاء المختص تمت مصادرة أول مولد مخالف لميشال بشعلاني لم يلتزم صاحبه بتركيب عدّادات في منطقة الحدت، وذلك بمؤازرة أمن الدولة على أن تتولى إدارته البلدية.

فمنذ ذاك اليوم المشؤوم الذي وقع فيه اللبنانيون تحت رحمة ظلمة أصحاب المولدات عندما قرروا إطفاء مولداتهم لساعتين، وما سبقه من عمليات غشّ للناس وإساءة أمانة، رفعت وزارة الإقتصاد كتاباً إلى وزارة العدل طلبت منها ملاحقة هؤلاء قضائيا. تم استدعاء أصحاب المولدات إلى التحقيق حيث وقعوا على محاضر التزام بتركيب عدادات ضمن مهل زمنية معينة. في موازاة ذلك رفعت وزارة الاقتصاد كتابين حددت فيهما مخالفات جزائية مرتكبة بحق المواطنين. اليوم ومع نفاذ المهل انتشر مراقبو وزارة الإقتصاد بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية للتأكد من التزام أصحاب المولدات بتعهداتهم. وعليه تمت مصادرة أول مولد بناء على إشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.



رئيس بلدية الحدت جورج عون يروي لtayyar.org أن بلديته تسلمت المولد بالأمانة كحارس قضائي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم. " هذا المولد الذي يؤمن الكهرباء لأكثر من مئة مشترك، لا يمكن أن ينطفئ في وجههم ولا يمكن أن تحل العتمة عليهم". فالحدت التي كانت أول من سطر محاضر ضبط بحق المخالفين تجدد اليوم تمسكها بتطبيق القانون والحفاظ على حق المواطن وتنفيذ قرارات النيابات العامة، وهنا يؤكد عون التزامه بتأمين الكهرباء لسكان البلدة.



هذه المرة صودر أول مولد لصالح وزارة الإقتصاد التي سلّمت إدارته لبلدية الحدت نظراً لما أظهرته الأخيرة من التزام وحرص على حقوق المواطنين. وبحسب الوزير رائد الخوري فإن هذا المولد أصبح ملكاً للبلدية من دون رجعة، التي ستتولى بدورها تركيب العدادات للمواطنين والجباية.



لكن ما حصل في الحدت لا يمكن تعميمه، فقد يختلف القرار القضائي نظرا لحيثية كل بلدة وخصوصيتها. أما لناحية وزارة الاقتصاد فيبدو أن معركتها المقبلة ستكون مع البلديات التي تبدي تواطؤاً مع أصحاب المولدات. فوزير الإقتصاد بحسب ما أكد ل tayyar.org يعدّ ملفاً لمحاسبة البلديات بالتنسيق مع وزارة الداخلية. حيث ستستمع هيئة قضائية للبلديات التي يشتبه بعدم تعاونها، بناء على لائحة معدّة من قبل وزارة الإقتصاد. وقد تبدأ المحاسبة بالتأديب وصولا إلى الإقالة وأحياناً إلى سجن أعضاء المجلس البلدي.

فمع رفع الغطاء السياسي عن أصحاب المولدات من قبل كلّ الأطراف لم يعد هناك سوى غطاء السلطات المحلية التي ستدفع ثمن التواطؤ على المواطنين، إذا ثبت، ضرباً لصورتها.